Serie A, Juventus - Atalanta: probabili formazioni

Sciolti anche gli ultimi dubbi per Andrea Pirlo che rispedisce in panchina Dybala, nonostante la buona prova con gol di domenica a Genova contro il Genoa e che dovrebbe preferire McKennie a Kulusevski. Sempre out Chiellini e Demiral in difesa le scelte sono obbligate con il duo centrale De Ligt-Bonucci.

Nelle fila dell’Atalanta, assenti Caldara, Pasalic e Ruggeri, Gasperini dovrà fare a meno anche di Ilicic che non recupera dall’influenza. Gollini in porta con Pessina e Malinovskyi a supporto di Zapata.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Arthur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Dragusin, Rabiot, Bentancur, Portanova, Bernardeschi, Kulusevski, Da Graca, Chiesa, Dybala. Indisponibili: Chiellini, Demiral

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; D. Zapata. All. Gasperini. A disp. Sportiello, F. Rossi, Palomino, Mojica, Sutalo, Gomez, Piccini, Depaoli, Diallo, Lammers, Muriel. Indisponibili: Caldara, Pasalic, Ruggeri, Ilicic, Miranchuk.

Gli indisponibili:

Nella Juventus nessuno squalificato e nessun diffidato. Infortunati: Chiellini (Problema muscolare – Da valutare) e Demiral (Lesione al retto femorale – Rientro fine dicembre).

Nell’Atalanta nessuno squalificato. Infortunati: Caldara (Operato al tendine rotuleo – Rientro inizio gennaio), Pasalic (Pubalgia – Da valutare) e Ruggeri (Problema fisico – Da valutare).

OMNISPORT | 15-12-2020 15:50