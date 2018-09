Serie A: Juventus-Bologna 2-0

Juventus (3-5-2): Perin 6, Barzagli 6.5 (40′ st Alex Sandro sv), Bonucci 6.5, Benatia 6.5, Cuadrado 6 (31′ st Bernardeschi sv), Bentancur 6, Pjanic 6 (19′ st Emre Can 6.5), Matuidi 7, Cancelo 6.5, Dybala 7, Ronaldo 6. (1 Szczesny, 21 Pinsoglio, 3 Chiellini, 17 Mandzukic, 24 Rugani). All.: Allegri 7. Bologna (3-5-2): Skorupski 6, Calabresi 5, Danilo 5.5, Paz 5, Mbaye 5.5, Dzemaili 5, Nagy 5, Krejci 5.5, Dijks 5.5 (41′ st Orsolini sv), Falcinelli 6 (23′ st Okwonkwo 5.5), Destro 5 (23′ st Santander 5). (1 Da Costa, 29 Santurro, 3 Gonzalez, 4 De Maio, 14 Mattiello, 19 Valencia, 32 Svanberg). All.: Inzaghi 5. Arbitro: Mariani 6. Reti: nel pt 12′ Dybala, 17′ Matuidi. Angoli: 3 a 0 per la Juventus. Recupero: 1′ e 3′. Ammoniti: Pjanic, Paz, Calabresi, Cuadrado, Danilo per gioco scorretto. Var: 0.

Spettatori: 39.194 (Presenti: 14.178. Abbonati: 24.722. Ospiti: 294). Incasso € 2.100.625. ** I GOL – 12′ pt: lancio per il taglio verso la porta di Dybala. L’argentino viene colpito alla nuca dalla palla e serve involontariamente l’accorrente Matuidi che calcia al volo. Skorupski respinge, Dybala si avventa sulla respinta e al realizza il gol che sblocca la partita. – 17′ pt: Dybala crossa tagliando l’area, Ronaldo riceve largo e serve sull’altro palo Matuidi che realizza infilando il pallone sotto la traversa.

ANSA | 26-09-2018 23:49