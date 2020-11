Serie A: Juventus-Cagliari, probabili formazioni

Juventus-Cagliari è in programma nella serata di sabato e segna la ripresa del campionato di bianconeri e rossoblu dopo lo stop per le Nazionali. Andrea Pirlo ritrova De Ligt e Alex Sandro: sicuramente l’olandese partirà dal 1′ minuto considerate le assenze di Bonucci e Chiellini. A centrocampo ci sono Kulusevski, Rabiot e uno tra Arthur e Bentancur, sulle fasce Frabotta e Cuadrado. In attacco Cristiano Ronaldo con Morata, Dybala inizialmente in panchina.

Per Di Francesco, senza Lykogiannis, possibile tridente dietro a Simeone composto da Joao Pedro, Rog e uno tra Ounas e Sottil. Marin e Nandez a centrocampo.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; De Ligt, Demiral, Danilo, Cuadrado, Kulusevski, Arthur, Rabiot, Frabotta, Morata, Cristiano Ronaldo.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Pisacane; Marin, Nandez; Rog, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

OMNISPORT | 20-11-2020 08:02