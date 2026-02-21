Juventus-Como 0-2 pagelle: Vojvoda crea e Caqueret completa, Madama confusa, Fabregas in Paradiso

I top e flop: Openda, Koopmeiners, McKennie e Di Gregorio sono i peggiori in campo. Brilla tutto il Como grazie alle reti di Vojvoda e Caqueret. Da Cunha il migliore

I fischi dello Stadium, la sciarpata finale dei tifosi del Como: è sprofondo bianconero. Il Como, pur privo di Nico Paz, dà lezione di calcio all’Allianz e bissa il successo dell’andata al Sinigaglia. Finisce 2-0 per la squadra di Fabregas, che condanna Spalletti al terzo ko in otto giorni (4 ko e 1 pari nelle ultime 5 gare). Settimana disastrosa per la Juventus che, dopo la sconfitta contro l’Inter e in Champions con il Galatasaray, si arrende – anche tra le mura amiche – a due contropiede perfetti del Como. Apre Vojvoda all’11’ con la decisiva complicità di Di Gregorio, protagonista in negativo come già a Istanbul in Champions, chiude Caqueret finalizzando un contropiede da manuale che trova totalmente impreparata l’improvvisata difesa bianconera priva, va detto, di Bremer, Holm e Kalulu.

Alibi che però regge fino a un certo punto: brutta, bruttissima Madama. Non si salva praticamente nessuno e ora il futuro è davvero un’incognita. E’ partita come peggio non poteva la settimana decisiva che potrebbe lasciare i bianconeri fuori da tutto già a febbraio. Sogna invece il Como (13° clean sheet) che consolida il sesto posto e si porta a -1 proprio dalla Vecchia Signora, ferma a 46 punti ed al 5° posto. Oggi come oggi è da Champions Fabregas, non Spalletti che si arrende, sbraita ed impassibile assiste al disastro di Openda in avanti.

Juventus-Como, la chiave tattica

I bianconeri nel secondo tempo inseriscono Conceicao, al posto di Miretti. Spalletti con questo cambio tattico accentra maggiormente McKennie, dopo un primo tempo ben al di sotto delle aspettative, permettendo di conseguenza al portoghese di giocare largo su tutta la fascia destra. In fase offensiva, invece, Conceicao occupa la posizione di trequartista al fianco di Yildiz e dietro le spalle di Openda.

A quel punto, Fabregas – per rafforzare il gioco – inserisce un altro palleggiatore con Sergi Roberto che entra al posto di Baturina preferito a Jesus Rodriguez. Proprio lo spagnolo 34enne fa ripartire la squadra in contropiede, un minuto dopo esatto alla sua entrata in campo, che porta alla rete del 2-0 dei comaschi.

Il Ministro Abodi avrebbe gradito la grazia a Kalulu

Dopo il no di Gravina alla grazia per la squalifica di Kalulu non sono mancate le polemiche post Inter-Juventus. Anche Abodi ha preso le distanze. A margine della sua visita a Casa Italia a Milano per le Olimpiadi Invernali, il Ministro dello sport ha detto: “La decisione della Figc su Kalulu? La rispetto, ma non la comprendo. Nel momento in cui diventa evidente e chiaro che c’è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse serviva un po’ di coraggio in più. Sarebbe stato opportuno”.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 4. Colpevole sulla rete di Vojvoda all’11’. Al 37′, nel tentativo di allontanare di testa, favorisce Da Cunha che colpisce una traversa dal limite dell’area.

Colpevole sulla rete di Vojvoda all’11’. Al 37′, nel tentativo di allontanare di testa, favorisce Da Cunha che colpisce una traversa dal limite dell’area. Gatti 5.5. Poco reattivo, spesso goffo negli atteggiamenti difensivi.

Poco reattivo, spesso goffo negli atteggiamenti difensivi. Kelly 5.5. In ritardo nel contropiede dei comaschi che porta al raddoppio.

In ritardo nel contropiede dei comaschi che porta al raddoppio. Koopmeiners 5.5. Sventaglia un pallone in area, con un retropassaggio, che mette in difficoltà Di Gregorio in uscita dai pali: azione da cui poi nascerà la traversa di Da Cunha. In occasione del vantaggio dei comaschi, si fa saltare da Vojvoda dopo una finta in area. Palo nel finale.

Sventaglia un pallone in area, con un retropassaggio, che mette in difficoltà Di Gregorio in uscita dai pali: azione da cui poi nascerà la traversa di Da Cunha. In occasione del vantaggio dei comaschi, si fa saltare da Vojvoda dopo una finta in area. Palo nel finale. McKennie 4.5. Devìa in autorete un tiro di Vojvoda, in area da posizione defilata, ingannando Di Gregorio.

Devìa in autorete un tiro di Vojvoda, in area da posizione defilata, ingannando Di Gregorio. Thuram 5. Perde tutti i contrasti, non brilla nei duelli e sbaglia tiri e cross. Boga 5 (dal 74′).

Perde tutti i contrasti, non brilla nei duelli e sbaglia tiri e cross. Locatelli 5.5. Ammonito, poco attivo in fase di costruzione.

Ammonito, poco attivo in fase di costruzione. Cambiaso 5.5. Poco attivo in fase di spinta. Kostic sv (dall’83’).

Poco attivo in fase di spinta. Miretti 5. Sbaglia tutti i cross e i dribbling tentati. Esce al termine del primo tempo. Conceicao 6 (dal 45′ 2T).

Sbaglia tutti i cross e i dribbling tentati. Esce al termine del primo tempo. Yildiz 6. Ha vinto più sfide (10) in tutta la gara, abile nei dribbling ma non si rende decisivo sotto rete. Adzic sv. (dall’84’).

Ha vinto più sfide (10) in tutta la gara, abile nei dribbling ma non si rende decisivo sotto rete. Openda 4.5. Impassibile. Mai decisivo e totalmente fuori dagli schemi. David 5 (dal 74′).

I top e flop del Como

Da Cunha 7.5. Colpisce una traversa al 37′ dopo un colpo di testa maldestro di Di Gregorio in uscita dai pali. Realizza sotto rete un assist incredibile per Caqueret.

Colpisce una traversa al 37′ dopo un colpo di testa maldestro di Di Gregorio in uscita dai pali. Realizza sotto rete un assist incredibile per Caqueret. Caqueret 7. Si fa trovare sotto rete in un azione in contropiede: realizza la rete del 2-0 al 61′ su assist di Da Cunha.

Si fa trovare sotto rete in un azione in contropiede: realizza la rete del 2-0 al 61′ su assist di Da Cunha. Vojvoda 7. In un contropiede all’11’, si allarga, riceve da Douvikas, punta Koopmeiners e con un tiro di sinistro batte Di Gregorio grazie ad una deviazione maldestra di McKennie.

In un contropiede all’11’, si allarga, riceve da Douvikas, punta Koopmeiners e con un tiro di sinistro batte Di Gregorio grazie ad una deviazione maldestra di McKennie. Douvikas 6.5. Assist per Vojvoda in occasione del vantaggio comasco.

