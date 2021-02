Serie A, Juventus-Crotone: probabili formazioni

Oggi, alle 20:45, va in scena Juventus-Crotone, Monday Night della 23a giornata di Serie A. Bianconeri chiamati al pronto riscatto dopo le ultime, deludenti, uscite. Tante la assenze in casa della Vecchia Signora.

Pirlo non potrà contare su Arthur, Cuadrado, Chiellini, Bonucci e Dybala. In porta spazio all’eterno Buffon. In attacco, sarà ancora Kulusevski la spalla di Cristiano Ronaldo. 4-3-1-2 per il Crotone di Stroppa.

I precedenti sono favorevoli alla Juventus. In sette sfide, ben cinque vittorie per i bianconeri e nessuna sconfitta (due i pareggi). Cristiano Ronaldo non ha mai segnato al Crotone.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. All.: Pirlo.

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; P. Pereira, Magallan, Golemic, Luperto; Petriccione, Zanellato, Reca; Messias; Ounas, Di Carmine. All.: Stroppa.

OMNISPORT | 22-02-2021 09:07