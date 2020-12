Serie A: Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

Juventus-Fiorentina è il secondo anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A, ed è in programma martedì sera alle 20.45. Pirlo ritrova Szczesny in porta, in difesa De Ligt con Bonucci, a centrocampo McKennie-Bentancur-Rabiot-Chiesa, Arthur non ha ancora recuperato. In attacco Morata con Ronaldo, mentre Dybala parte dalla panchina.

Viola affamati di punti: Prandelli riproporrà il 3-5-2 con Vlahovic e Ribery in attacco. A centrocampo Pulgar, Amrabat e Castrovilli, sugli esterni Venuti e Biraghi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

OMNISPORT | 22-12-2020 08:02