Serie A: Juventus frenata a Crotone, Chiesa espulso all'esordio

Il pazzo sabato di Serie A, iniziato con la goleada del Napoli sull’Atalanta e proseguito con il primo derby di campionato vinto dal Milan in oltre 1.700 giorni e con il tonfo della Lazio in casa della Sampdoria, si conclude con un altro risultato a sorpresa: il pareggio della Juventus per 1-1 in casa di un tenace Crotone (primo punto per i calabresi), che tra gli altri eventi si segnala per l’esordio con cartellino rosso di Federico Chiesa in maglia bianconera.

Già dai primi minuti si capisce che sarà una serata complicata per la Juventus già priva del suo faro principale, Cristiano Ronaldo: trascorrono soltanto 11 giri di lancette, infatti, quando Reca sfugge al controllo della difesa bianconera e Bonucci lo stende in area: Simy non trema davanti a Buffon e il Crotone è in vantaggio.

La squadra di Andrea Pirlo soffre le iniziative dei rossoblù ma al 21′, al primo vero affondo, trova il pari: è splendida la volata sulla destra di Chiesa, che raccoglie l’invito preciso di Kulusevski e ne fornisce uno ancor più preciso in direzione di Alvaro Morata, che torna al gol in maglia bianconera a oltre quattro anni di distanza dall’ultima volta.

Il Crotone, in ogni caso, ha il merito di non disunirsi e non ha grossi problemi non solo a gestire il pareggio, ma anche a tentare qualche sortita offensiva. Il match sembra appiattirsi ma viene scosso improvvisamente al 60′, quando Chiesa interviene in ritardo su Cigarini e costringe l’arbitro Fourneau ad estrarre il cartellino rosso. Si chiude anzitempo, quindi, la prima in bianconero dell’ex Fiorentina.

Nonostante l’inferiorità è la Juve a sfiorare il nuovo vantaggio, con Morata che colpisce un palo al 63′. Ancora lo spagnolo, poi, sembra poter festeggiare un’altra zampata vincente al 75′. Dopo una lunghissima revisione al Var, però, la rete viene annullata per fuorigioco millimetrico sull’assist di Cuadrado.

Nel finale l’assalto bianconero non basta: in tre partite disputate sul campo, i bianconeri hanno raccolto così due pareggi dopo la vittoria nella prima contro la Sampdoria: un andamento inferiore alle aspettative, anche il tempo per oliare i meccanismi non manca.

OMNISPORT | 17-10-2020 22:42