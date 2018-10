Serie A: Juventus-Genoa 1-1

Juventus (4-3-3): Szczesny 5.5, Cancelo 7, Bonucci 6, Benatia 5.5, Alex Sandro 6, Bentancur 6, Pjanic 6, Matuidi 6 (26′ st Dybala 5.5), Cuadrado 6 (14′ st Douglas Costa 5), Mandzukic 5.5 (36′ st Bernardeschi sv), Ronaldo 7. (21 Pinsoglio, 22 Perin, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 15 Barzagli, 18 Kean, 23 Emre Can, 24 Rugani). All.: Allegri 5.5. Genoa (3-4-1-2): Radu 6.5, Biraschi 6, Romero 6, Criscito 6, Pereira 5.5 (33′ st Gunter sv), Romulo 6, Sandro 6.5, Lazovic 5.5, Bessa 7 (37′ Hiljemark sv), Kouamè 6.5 (40′ st Pandev sv), Piatek 6. (1 Marchetti, 5 Lopez, 10 Lapadula, 15 Mazzitelli, 18 Rolon, 33 Lakicevic, 40 Omeonga, 45 Medeiros, 87 Zukanovic). All.: Juric 6.5. Arbitro: La Penna 6.

Reti: nel pt 18′ Ronaldo; nel st 23′ Bessa. Angoli: 8-2 per la Juventus. Recupero: 1′ e 4′. Ammoniti: Romero, Benatia, Criscito per gioco scorretto; Pandev per comportamento non regolamentare.

Var: 0. Spettatori: 37.735, incasso 2.488.637 euro. ** I GOL ** – 18′ pt: serpentina di Cancelo al limite dell’area, tiro deviato dalla difesa del Genoa e traiettoria che prosegue nel cuore dell’area. Piatek, dopo aver ripiegato per difendere l’area, non si intende con Radu: il più lesto ad approfittarne è Ronaldo che a porta vuota realizza l’1-0. – 23′ st: cross dalla destra di Kouamé, Bonucci nel cuore dell’area juventina spazza in angolo. La palla, però, non esce dal campo a causa di un rimbalzo anomalo, Kouamè approfitta dell’indecisione della difesa e crossa, arriva Bessa, lasciato solo, e batte Szczesny.

ANSA | 20-10-2018 22:09