Serie A, Juventus-Genoa: le probabili formazioni

Secondo impegno casalingo in quattro giorni per la Juventus, che ospita il Genoa dopo aver battuto il Napoli nel recupero della terza giornata.

Pirlo cerca continuità di risultati nella lotta ad un posto nella prossima Champions League, mentre il Grifone va a caccia di punti salvezza.

In porta torna Szczesny, mentre Dybala dovrebbe ricominciare dalla panchina nonostante il gol agli azzurri. Nel Genoa out per squalifica Strootman, sostituito da Behrami.

Juventus-Genoa, le probabili formazioni.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All.: A. Pirlo.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro. All.: D. Ballardini.



OMNISPORT | 10-04-2021 11:27