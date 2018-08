Serie A: Juventus-Lazio 2-0

Juventus (4-3-3): Szczesny 6, Cancelo 6, Bonucci 6.5, Chiellini 6.5, Alex Sandro 5, Khedira 6 (40′ st Bentancur sv), Pjanic 6 (24′ st Emre Can 6), Matuidi 6.5, Bernardeschi 6.5 (15′ st Douglas Costa 6), Mandzukic 6.5, Ronaldo 6. (21 Pinsoglio, 22 Perin, 4 Benatia, 10 Dybala, 15 Barzagli, 16 Cuadrado, 24 Rugani). All.: Allegri 6. Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6.5, Acerbi 5.5, Wallace 7, Radu 6, Marusic 5.5, Parolo 6 (19′ st Badelj 6), Leiva 6, Miinkovic-Savic 6 (34′ st Durmisi sv), Lulic 6, Luis Alberto 5.5 (19′ st Correa 5), Immobile 5. (23 Guerrieri, 24 Proto, 8 Basta, 9 Rossi, 15 Bastos, 20 Caceido, 22 Caceres, 32 Cataldi, 96 Murgia). All.: Inzaghi 5. Arbitro: Irrati 6. Reti: nel pt 30′ Pjanic; nel st 30′ Mandzukic. Angoli: 6 a 2 per la Juventus. Recupero: 2′ e 3′. Ammoniti: Alex Sandro, Parolo, Douglas Costa, Emre Can per gioco scorretto, Milinkovic-Savic per proteste. Var: 0. Spettatori: 40.171 (Presenti: 13.835.

Abbonati: 25.250. Ospiti: 1088). Incasso € 2.704.132,00 ** I GOL ** – 30′ pt: cross dalla destra di Bernardeschi, sponda di Mandzukic respinta di testa da Wallace fuori area. Pjanic è il più veloce e di prima intenzione supera Strakosha con un destro resoterra nell’angolo basso alla sinistra del portiere. – 30′ st: inserimento da destra di Cancelo, cross per Ronaldo che solo a porta sguarnita sbaglia clamorosamente. Lesto Mandzukic a ribattere in rete di prima intenzione con Strakosha ormai fuori causa.

ANSA | 25-08-2018 22:54