Serie A: Juventus-Napoli, le probabili formazioni

Finalmente Juventus-Napoli: dopo le sentenze nei tribunali e svariati rinvii, si gioca finalmente la sfida dell’Allianz Stadium tra bianconeri e azzurri, recupero della partita dello scorso 4 ottobre. Pirlo, che si gioca molto, ha perso anche Bernardeschi per Covid, ma ha ritrovato Demiral, tornato negativo. In attacco Morata con Cristiano Ronaldo, in difesa Chiellini con De Ligt. Dybala partirà dalla panchina. Tanti dubbi a centrocampo, ballottaggio Rabiot-Arthur in mediana.

Per Gattuso 4-2-3-1: ballottaggio Mertens-Osimhen in attacco, sulla trequarti il trio Insigne-Zielinski-Lozano. A centrocampo Demme contende il posto a Bakayoko, confermato invece Fabian Ruiz.

Juve (3-5-2): Szczesny; de Ligt, Chiellini, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Ronaldo, Morata

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Insigne, Zielinski, Lozano; Mertens

OMNISPORT | 07-04-2021 08:32