Serie A: Juventus-Sampdoria, probabili formazioni

La Juventus campione d’Italia esordisce in campionato domenica contro la Sampdoria. Per Pirlo subito un problema terzini, non c’è Alex Sandro e a sinistra ci sarà Pellegrini. Nella difesa a tre Danilo è favorito su Demiral per un posto al fianco di Chiellini e Bonucci. A centrocampo ballottaggi Arthur-McKennie e Ramsey-Bentancur, in attacco c’è il duo Ronaldo-Kulusevski, in attesa di Dzeko e del ritorno di Dybala.

Per la Samp, 4-4-2 di Ranieri con Quagliarella e Bonazzoli in attacco. A centrocampo Depaoli, Thorbsy, Ekdal e Jankto.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Lu. Pellegrini; Kulusevski, Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

OMNISPORT | 19-09-2020 09:04