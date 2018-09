Serie A: Juventus-Sassuolo 2-1

Juventus (4-3-3): Szczesny 6, Cancelo 7, Benatia 6, Bonucci 6, Alex Sandro 6 (35′ st Cuadrado sv), Khedira 6, Emre Can 6.5 (26′ st Bentancur sv), Matuidi 6.5, Dybala 6, Mandzukic 6 (17′ st Douglas Costa 5.5), Ronaldo 7. (21 Pinsoglio, 22 Perin, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 5 Pjanic, 18 Kean, 24 Rugani, 33 Bernardeschi). All.: Allegri 6.5. Sassuolo (4-3-3): Consigli 6, Lirola 5, Marlon 5, Ferrari 4, Rogerio 6 (27′ Dell’Orco sv), Bourabia 5.5, Locatelli 5.5 (38′ Babacar 6), Duncan 6.5, Berardi 5.5, Boateng 6, Djuricic 6 (15′ st Di Francesco 5.5). (79 Pegolo, 4 Magnanelli, 5 Lemos, 10 Matri, 12 Sensi, 20 Boga, 23 Magnani, 98 Adjapong, 99 Brignola). All.: De Zerbi 5.5. Arbitro: Chiffi 6. Reti: nel st 5′ e 20′ Ronaldo, 46′ Babacar. Angoli: 10 a 4 per la Juventus. Recupero: 3′ e 3′. Ammoniti: Djuricic, Berardi, Cancelo, Alex Sandro, Bourabia, Douglas Costa per gioco scorretto. Espulso: nel st 93′ Douglas Costa per avere sputato in faccia a un avversario. Var: 1. Spettatori: 40.563 (presenti: 16.813, abbonati 22.924, ospiti: 826). Incasso € 2.551.584. ** I GOL ** – 5′ st: calcio d’angolo da sinistra battuto da Cancelo, Ferrari sul secondo palo prova a mandare la palla in angolo, ma il suo colpo di testa finisce sul palo, mettendo fuori causa Consigli. Ronaldo, appostato davanti alla linea di porta, segna a porta vuota il primo gol in Italia. – 20′ st: Douglas Costa recupera palla in difesa e avvia il contropiede, servendo Emre Can. Il tedesco vede a sinistra il perfetto inserimento di Ronaldo che, dopo aver ricevuto palla, entra in area e, con un diagonale di sinistro, supera Consigli. – 46′ st: cross dalla sinistra di Dell’Orco, Babacar di testa supera Szczesny

ANSA | 16-09-2018 22:01