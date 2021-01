Serie A, Juventus-Sassuolo: probabili formazioni

I bianconeri di mister Pirlo non vogliono perdere punti dopo il successo sul Milan che li ha rilanciati nella corsa scudetto, ma contro un Sassuolo così in forma potrebbe non essere semplice. La differenza di punti in classifica tra le due compagini è infatti soltanto di un punto.

in casa Juventus, saranno tre gli indisponibili: Cuadrado ed Alex Sandro, contagiati da Coronavirus, e Morata, ancora alle prese con i problemi muscolari. Risponde De Zerbi, e lo fa con il suo marchio di fabbrica: il 4-2-3-1. Indisponibile Romagna, mentre Bererdi va rivalutato, ma è difficile che possa essere del match.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Kulusevski; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

OMNISPORT | 08-01-2021 15:26