Serie A, Juventus: squadra ancora a Torino

Non è partita ieri sera alla volta di Milano come consuetudine la squadra bianconera. Pirlo e tutti gli addetti ai lavori hanno precauzionalmente preferito alloggiare e dormire una notte in più al J Hotel.

Purtroppo incombe l’ombra del Covid sul clasico di San Siro tra Milan e Juventus. Dopo la positività di Alex Sandro e Cuadrado, gli altri tamponi della Juve hanno dato esito negativo, ma l’ansia di nuovi contagi rimane.

Il risultato degli ulteriori controlli sarà noto stamani – sottolinea La Stampa, e solo a quel punto Pirlo potrà diramare le convocazioni per la trasferta a Milano. Se non dovessero esserci altri positivi, la squadra dovrebbe così partire soltanto oggi per raggiungere Milano in pullman.

OMNISPORT | 06-01-2021 11:06