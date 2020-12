Serie A: Juventus-Torino, probabili formazioni

Juventus-Torino è in programma alle 18 di sabato ed è valida per la decima giornata di Serie A. Andrea Pirlo dovrà fare a meno dello squalificato Morata, in attacco con Ronaldo ci sarà Dybala. Difesa obbligata con De Ligt e Bonucci, a centrocampo torna Rabiot: con lui Bentancur o Arthur, sulle fasce Ramsey e Chiesa.

Giampaolo si affida in attacco a Zaza e Belotti, sulle fasce Singo e Ansaldi, al centro Meité, Rincon e Linetty. Confermata la difesa a tre.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Dybala, C. Ronaldo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Izzo; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

OMNISPORT | 04-12-2020 08:30