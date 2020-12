Serie A: la Juventus strapazza il Parma, doppietta per Ronaldo

La Juventus mette pressione a Milan e Inter vincendo nell’anticipo del sabato sera di Serie A contro il Parma con un netto 4-0 esterno. Decisive, per la vittoria, la rete dell’ex di serata Dejan Kulusevski e la doppietta di Cristiano Ronaldo, per tre punti che portano i bianconeri a -1 in classifica rispetto ai rossoneri.

Dopo una prima fase di studio in cui si nota da subito la tendenza della Juve a tenere palla e quella della squadra di Liverani di provare a giocare in contropiede, i bianconeri passano al 23′ quando il passaggio di Morata trova prontissimo Kulusevski che, dimenticato letteralmente dai difensori della squadra di casa, firma il più classico dei gol dell’ex.

La partita si mette decisamente in discesa per i bianconeri che raddoppiano dopo appena tre minuti: gran giocata ancora di Morata sulla sinistra, lo spagnolo pennella un pallone perfetto per Cristiano Ronaldo che batte Sepe con un preciso colpo di testa.

Il Parma non riesce a reagire, la Juventus gioca sul velluto e sigla il tris all’inizio della ripresa: è ancora Ronaldo a segnare, firmando la sua personale doppietta con un diagonale che non lascia scampo al portiere dei Parma, costretto a raccogliere nuovamente il pallone in fondo al sacco.

Nel finale Pirlo risparmia a Ronaldo gli ultimi otto minuti più recupero (al suo posto entra Chiesa), ma la Juve non è ancora sazia e trova il 4-0 con Morata, bravo a mettere la firma sul poker con un bel colpo di testa all’85’. E’ l’ultima emozione: per i bianconeri è un passo avanti decisamente utile per la classifica dopo il deludente pareggio con l’Atalanta, il Parma interrompe invece una serie di quattro risultati utili consecutivi.

OMNISPORT | 19-12-2020 22:37