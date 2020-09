Serie A, la Lazio passa a Cagliari. Il Benevento ribalta la Samp

Colpo della Lazio a Cagliari. I biancocelesti all’esordio in campionato piegano per 2-0 i rossoblu con le reti di Lazzari e Immobile in una partita valida per la seconda giornata di Serie A.

La squadra di Simone Inzaghi, pur con diverse assenze, parte bene e al 4′ è già in vantaggio grazie a Lazzari, che appoggia in rete il traversone di Marusic. I capitolini cercano il raddoppio con Immobile e Milinkovic-Savic mentre i padroni di casa faticano a reagire. La squadra di Di Francesco riesce a creare solo una chance dopo un rinvio sbagliato di Patric, ma Strakosha neutralizza Rog. Al 38′ chance d’oro per la Lazio ma Lazzari spreca il contropiede.

Ad inizio ripresa Simeone si divora il pareggio calciando alto a porta vuota, la partita è più equilibrata ma al 75′ la Lazio la chiude con il suo cannoniere Immobile, che raccoglie l’assist di Marusic e batte Cragno.

Nell’altro anticipo delle 18, il Benevento rimonta e batte la Samp per 3-2 a Marassi. Inizio contratto della squadra di Filippo Inzaghi, colpita all’8′ da Quagliarella, in gol in tap-in su assist di Bonazzoli, e al 18′ da Colley, 2-0 con un bel colpo di testa. Gli Stregoni soffrono ma danno segni di risveglio dopo i primi venti minuti, sfiorando il 2-1 con Moncini e Glik. Al 33′ Caldirola dimezza le distanze raccogliendo la respinta di Audero sul potente destro di Dabo dalla distanza.

Nel secondo tempo Insigne sfiora subito il pareggio dopo un errore di Colley, al 72′ arriva il 2-2. Ancora Caldirola sugli sviluppi di un corner batte di testa Audero. Finale molto intenso, Ranieri dà spazio a Gabbiadini che colpisce subito il palo, ma all’88’ arriva il sorpasso degli ospiti: Letizia, liberato da Sau, di destro dal limite mette all’angolino per la gioia dei sanniti.

