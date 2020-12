La Roma fa tris e aggancia la Juve. Torino ultimo e furioso

La Roma batte per 3-1 il Torino all’Olimpico nel posticipo della dodicesima giornata di Serie A, e sale al terzo posto in classifica a 24 punti agganciando la Juventus, a -4 dal Milan capolista. La squadra di Fonseca piega con le reti di Mkhitaryan, Veretout e Pellegrini un’orgogliosa squadra granata, che lotta nonostante la contestata espulsione al 14′ di Singo.

Ma a Giampaolo, a fortissimo rischio, non basta il gol di Belotti: i piemontesi restano ultimi in classifica a 6 punti a pari merito con il Crotone.

LA GARA

Giampaolo rivoluziona il suo undici per scuotere la squadra: Sirigu resta in panchina per Milinkovic-Savic, Singo e Vojvoda sulle fasce, Gojak, Meité e Linetty a centrocampo e Lukic alle spalle di Belotti. I granata in avvio tengono testa ai giallorossi, Belotti ha una buona chance al 12′ ma Pau Lopez arriva sul suo colpo di testa.

Al 14′ il rosso a Singo per doppia ammonizione indirizza inevitabilmente la sfida: il secondo giallo al classe 2000 per fallo su Spinazzola è pesantemente contestato da Giampaolo. La Roma prende campo e dopo una serie di occasioni passa al 27′ con Mkhitaryan: l’armeno raccoglie la corta respinta di Lyanco sul cross di Spinazzola e firma l’1-0.

Prima dell’intervallo il raddoppio dei padroni di casa: errore della difesa granata, Bremer travolge in area Dzeko: dal dischetto Veretout non sbaglia. Piove sul bagnato per Giampaolo, che perde anche Ansaldi per infortunio.

Ripresa, il Toro non demorde nonostante lo svantaggio e l’inferiorità numerica e crea due chance con Bremer al 54′ e con Edera al 64′. Ma Pellegrini chiude il match al 68′: Pedro sfonda a destra, serve Mayoral che fa da sponda all’ex Sassuolo, sinistro e 3-0.

Il Toro lotta con orgoglio, al 73′ Belotti accorcia le distanze in mischia dopo una serie di batti e ribatti. Giampaolo inserisce Bonazzoli per il forcing finale, i granata hanno altre chance con Bonazzoli, Edera e Bremer, che mancano però di precisione.

