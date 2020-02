Serie A: la Roma rinasce, goleada al Lecce

La Roma rialza la testa dopo tre sconfitte consecutive in campionato. Nel posticipo della venticinquesima giornata di serie A, i capitolini hanno superato per 4-0 il Lecce (Under, Mkhitaryan, Dzeko, Kolarov), portandosi a 42 punti, a -3 dall'Atalanta quarta con una partita in meno. I salentini si fermano dopo 3 vittorie di fila: sono quintultimi a +3 dalla zona retrocessione.

La squadra di Fonseca fa la partita da subito e passa in vantaggio con Under, sinistro su assist di Mkhitaryan al 13'. La formazione di Liverani fatica ad entrare nel match e i padroni di casa sfiorano il gol in più occasioni con Dzeko e Pellegrini, prima di trovarlo al 37' con Mkhitaryan, innescato da Dzeko.

Nella ripresa Roma sempre sul velluto, il terzo gol arriva al 69', Dzeko insacca al secondo tentativo dopo il suggerimento di Kolarov: l'arbitro inizialmente annulla, ma il Var lo fa tornare sui propri passi. Poi arriva il poker all'80' con Kolarov, che da posizione defilata sorprende Vigorito.

SPORTAL.IT | 23-02-2020 19:56