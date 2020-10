Serie A, la Roma stende l'Udinese con una magia di Pedro

Grazie a una magia di Pedro, la Roma batte per 1-0 l’Udinese alla Dacia Arena e assapora la prima vittoria in Serie A dopo la sconfitta a tavolino con il Verona e il pareggio interno con la Juventus. Una prodezza nella ripresa dell’ex Barcellona e Chelsea trascina i giallorossi di Fonseca: i friulani non demeritano ma sono alla terza sconfitta nelle prime tre partite di campionato.

LA GARA

Primo tempo vivace con diverse occasioni da entrambe le parti. La Roma fa la partita ma l’Udinese prova a far male in contropiede. Al 22′ Dzeko ha una chance enorme ma spreca mandando alto davanti al portiere dei friulani Musso, i giallorossi si avvicinano al gol anche con Santon e Veretout. Prima dell’intervallo i padroni di casa crescono e creano due limpide chance con Lasagna e Pereyra.

Nella ripresa sale in cattedra Pedro: l’ex Barcellona al 55′ approfitta di un errore di Becao per recuperare palla e bucare Musso con uno splendido tiro di destro destro che colpisce il palo e finisce poi in rete. I capitolini giocano più sciolti e Mkhitaryan raddoppia al 60′ dopo una bella azione tutta di prima: rete annullata per fuorigioco dell’armeno.

La squadra di Gotti prende campo e va in forcing, sfiorando il pareggio in più circostanze con Forestieri, Okaka, Ouwejan e Molina: Mirante e l’imprecisione dei tiratori bianconeri salvano la Roma.

Con esperienza la squadra giallorossa gestisce il match nel finale di partita: Fonseca dà spazio anche a Cristante e Kluivert negli ultimi minuti del match.

OMNISPORT | 03-10-2020 22:43