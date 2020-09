Serie A: Lazio-Atalanta, probabili formazioni

Lazio e Atalanta si affrontano mercoledì sera alle 20.45 per il recupero della prima giornata di campionato. Simone Inzaghi conferma la formazione tipo, con Correa in attacco al fianco di Immobile. Marusic ancora a sinistra, Patric confermato in difesa.

Gasperini ritrova Djimsiti, subito titolare in difesa. In attacco Pasalic in vantaggio su Muriel per giocare nel tridente con Gomez e Zapata.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.

OMNISPORT | 30-09-2020 08:30