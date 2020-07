Serie A: Lazio-Cagliari, probabili formazioni

Buone notizie in casa Lazio in vista della sfida con il Cagliari. Il tecnico Inzaghi recupera Luis Alberto, giocatore fondamentale per il gioco biancoceleste. Da sottolineare il ritorno di Patric dal primo minuto.

In casa Cagliari, l’argomento di discussione è soprattutto il futuro di Zenga. L’attuale allenatore dei sardi sembra lontano dalla riconferma. A livello di formazione, totale fiducia a Joao Pedro e Simeone.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luis Felipe, Acerbi; Lazzari, Parolo, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Joni; Immobile, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Rog, Ionita, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Zenga.

OMNISPORT | 23-07-2020 08:59