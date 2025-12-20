Lazio-Cremonese 0-0 pagelle: Vardy che errore, infortunio Bonazzoli. Ceccherini follia al 93'

I top e flop: Noslin non basta ai biancocelesti, deludono Castellanos e Guendouzi. Follia di Ceccherini nel finale. Dubbi per Pairetto e il VAR.

Il primo volo di Flaminia, l’entrata in campo tiepida di Noslin e il rumoreggiare dell’Olimpico nel finale: finisce in pareggio per 0-0 la sfida tra Lazio e Cremonese. Proprio sabato scorso i biancocelesti a Parma erano riusciti in nove a vincere eroicamente al Tardini ma, quest’oggi, la squadra di Sarri è apparsa mediocre e regredita sul piano del gioco e della costruzione offensiva. Non basta Castellanos, delude Pedro e Noslin (eroe a Parma) non ha infiammato dalla sua entrata in campo. Abbastanza discutibile anche la prestazione del direttore di gara Pairetto: al 54’ fischia un fuorigioco di partenza di Castellanos, su rinvio del portiere Provedel dal fondo di Provedel, tratto in inganno dalla bandierina alzata dell’assistente Al 70′, inoltre, Pairetto non chiama un possibile fallo di Terracciano in area ai danni di Noslin. Resiste la Cremonese, nonostante abbia chiuso la gara in dieci per espulsione di Ceccherini al 93′, che con compattezza ed ordine e porta a casa un pareggio d’oro che vale 21 punti con l’11° posto in classifica. I biancocelesti perdono l’occasione di agganciare la Juventus e restano all’8° posto a quota 23 punti in Serie A.

Lazio-Cremonese, la chiave tattica

Lazio in campo con il 4-3-3. Continua l’emergenza per i biancocelesti con otto giocatori fuori tra infortunati, squalificati e convocati in Coppa d’Africa. Scelte praticamente obbligate per Sarri: Romagnoli recupera dall’influenza e parte dal 1’ con Gila in difesa. In avanti Pedro vince il ballottaggio con Noslin, anche lui vittima di febbre in settimana, e completa l’attacco formato da Cancellieri e Castellanos.

Cremonese in campo con il 3-5-2. Tantissime sorprese, invece, per Davide Nicola che sceglie di rilanciare dall’inizio Johnsen da mezzala. In difesa al posto dell’infortunato Bianchetti c’è Folino, in mezzo al campo con Bondo c’è Grassi e non Vandeputte. Confermato il tandem offensivo Bonazzoli-Vardy.

Dopo un primo tempo non entusiasmante dai ritmi blandi, tanti errori tecnici e nemmeno una chiara occasione da gol, migliora l’approccio nella seconda metà di gioco. Sarri schiera dal 63′ Noslin e Belahyane per dare maggiore linfa alla manovra offensiva.

Il ritorno dell’aquila all’Olimpico

A quasi un anno dall’ultima apparizione dell’aquila Olimpia, durante Lazio-Como del 10 gennaio 2025, è tornato a volare all’Olimpico il simbolo del club biancoceleste. Durante la gara di quest’oggi contro la Cremonese, l’aquila Flaminia ha fatto il suo debutto. Archiviata, quindi, definitivamente l’esperienza dell’aquila Olimpia con l’ex falconiere Bernabé: sotto gli occhi dei tifosi, e del nuovo falconiere Giacomo Garruto, Flaminia ha incantato l’Olimpico con il suo primo volo.

I top e flop della Lazio

Noslin 6. Entra in campo dal 63′, mette in difficoltà la difesa avversaria ma è impreciso nelle conclusioni.

Abile nei dribbling, vince più sfide nel corso della gara (10). Guendouzi 5.5. Troppo violento nel corso della gara: al 78′ stende un avversario con un fallo inutile a centrocampo beccandosi un giallo che gli costerà la squalifica per diffida.

Troppo violento nel corso della gara: al 78′ stende un avversario con un fallo inutile a centrocampo beccandosi un giallo che gli costerà la squalifica per diffida. Castellanos 5.5. Poco decisivo in fase offensiva e nelle conclusioni in porta.

I top e flop della Cremonese

Bonazzoli 6. In avanti prova a fare del suo meglio nel primo tempo, nella seconda metà di gioco fa partire un cross tagliente, non sfruttato poi da Vardy sotto rete. Esce per infortunio al 76′.

Spinge Noslin in area al 69′ e rischia anche di colpire il pallone con le mani. Ceccherini 5. Fallaccio dal limite dell’area: rosso diretto al 93′.

