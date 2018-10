Serie A: Lazio-Fiorentina 1-0

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6, Wallace 4.5 (12′ st Luiz Felipe 6), Acerbi 6, Radu 6, Marusic 6, Parolo 6, Leiva 6.5, Milinkovic-Savic 5.5, Lulic 6.5, Caicedo 6 (8′ st Correa 6), Immobile 7 (40′ st Berisha sv) (24 Proto, 23 Guerrieri, 22 Caceres, 15 Bastos, 4 Patric, 25 Badelj, 32 Cataldi, 96 Murgia, 10 Luis Alberto). All.: Inzaghi 6.5. FIORENTINA (4-3-3): Lafont 5.5, Milenkovic 5.5, Pezzella 6, Vitor Hugo 6, Biraghi 6, Benassi 4.5 (1′ st Fernandes 5.5), Veretout 6, Gerson 6 (19′ st Eysseric 5.5), Chiesa 6.5, Simeone 6, Pjaca 5 (35′ st Sottil) (69 Dragowski, 67 Guidotti, 5 Ceccherini, 2 Laurini, 34 Diks, 16 Hancko, 14 Dabo, 6 Norgaard, 28 Vlahovic). All.: Pioli 5.5.

Arbitro: Orsato di Schio 5.5. Reti: nel pt 37′ Immobile. Angoli: 6 a 5 per la Fiorentina. Recupero: 3′ e 4′. Ammoniti: Lulic, Caicedo, Marusic, Pjaca, Hugo per gioco falloso, Gerson, Correa e Strakosha per comportamento non regolamentare. Var: 0.

Spettatori; 28 mila circa. ** IL GOL ** – 37 pt: angolo dalla destra, Radu devia di testa e Immobile, decentrato sul palo opposto, sfugge a Benassi, realizzando di destro il vantaggio biancoceleste.

ANSA | 07-10-2018 22:28