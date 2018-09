Serie A: Lazio-Frosinone 1-0

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6, Wallace 5.5, Acerbi 6.5, Radu 6, Marusic 5.5, Parolo 5.5, Leiva 6.5, S. Milinkovic-Savic 6 (38′ st Murgia 5.5), Lulic 6.5, Luis Alberto 6.5 (45′ st Badelj sv), Immobile 5 (40′ st Caicedo 6). (24 Proto, 23 Guerrieri, 4 Patric, 8 Basta, 14 Durmisi, 15 Bastos, 22 Caceres, 11 Correa, 32 Cataldi). All.: S. Inzaghi 5.5. Frosinone (3-5-2): Sportiello 6, Brighenti 5.5, Salamon 5.5, Capuano 5, Zampano 5.5 (26′ st Ghiglione sv), Chibsah 6, Maiello 5, Cassata 5.5 (37′ st Soddimo sv), Molinaro 6, Ciano 5, Perica 5 (26′ st Ardaiz 5). (22 Bardi, 6 Goldaniga, 15 Ariaudo, 32 Krajnc, 31 Besea, 33 Beghetto, 88 Crisetig, 19 Matarese, 89 Pinamonti). All.: M. Longo 6. Arbitro: Calvarese di Teramo 6. Rete: nel st 4′ Luis Alberto. Ammoniti: Brighenti, Parolo e Ghiglione per gioco falloso. Angoli: 7-6 per la Lazio. Recupero: 2′ e 4′. Var: 1. Spettatori: 35 mila circa.

** IL GOL – 4′ st: batti e ribatti nell’area del Frosinone, Luis Alberto raccoglie all’altezza dei 13 metri e insacca rasoterra al volo di destro.

ANSA | 02-09-2018 22:29