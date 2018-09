Serie A: Lazio-Genoa 4-1

Lazio (3-5-2): Strakosha 6, Wallace 6, Acerbi 6, Caceres 6, Marusic 6 (41′ st Basta sv), Parolo 6.5, Lucas Leiva 6.5, Milinkovic 6.5 (26′ st Badelj 5.5), Lulic 6.5, Caicedo 7 (16′ st Correa 5.5), Immobile 7.5. (24 Proto, 23 Guerrieri, 15 Bastos, 4 Patric, 14 Durmisi, 96 Murgia, 66 Jordao, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto). All.: S. Inzaghi 6.5. Genoa (3-5-2): Marchetti 5.5, Biraschi 5.5, Spolli 5 (27′ pt Kouame 6), Zukanovic 5.5, Gunter 6, Romulo 5.5 (12′ st Lazovic 6), Bessa 5.5, Hiljemark 6, Criscito 5.5, Medeiros 6 (16′ st Sandro 5.5), Piatek 6.5. (25 Vodisek, 97 Radu, 32 Pedro Pereira, 33 Lakicevic, 15 Mazzitelli, 18 Rolon, 40 Omeonga, 26 Dalmonte, 19 Pandev). All.: Ballardini 6. Arbitro: Abisso di Palermo 6. Reti: nel pt 7′ Caicedo, 23′ Immobile; nel st 1′ Piatek, 8′ Milinkovic, 44′ Immobile. Angoli: 5-3 per la Lazio. Recupero: 3′ e 3′. Ammoniti: Spolli, Bessa, Badelj per gioco scorretto. Var: 0. Spettatori: 25.000. ** I GOL ** – 7′ pt: la torre di Milinkovic sul lancio di Wallace taglia fuori i centrali del Genoa e Caicedo, in tuffo, anticipa Zukanovic per il vantaggio laziale. – 23′ pt: Parolo lancia Immobile con un rasoterra, l’attaccante di sinistro trova un preciso diagonale che si infila nell’angolo basso della porta di Marchetti. – 1′ st: il rinvio di Acerbi è intercettato da Piatek, che si trova spalancata la strada verso la porta.

Strakosha non può impedire il 2-1. – 8′ st: sul cross dalla sinistra di Lulic, Milinkovic salta all’altezza del dischetto del rigore, sovrasta Criscito e di testa realizza il 3-1. – 44′ st: Marchetti respinge la conclusione di Correa, ma capitola per la quarta volta sulla ribattuta di Immobile. (ANSA).

ANSA | 23-09-2018 21:59