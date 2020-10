Serie A: Lazio-Inter, le probabili formazioni

Delicata trasferta per l’Inter di Antonio Conte, che nella terza giornata di campionato sfiderà la Lazio. Si gioca all’Olimpico alle ore 15 di domenica 4 ottobre tra due squadre reduci dal recupero infrasettimanale della prima giornata, con esiti opposti: biancocelesti travolti in casa dall’Atalanta, nerazzurri vittoriosi di goleada a Benevento.

Problemi di formazione per la Lazio, in particolare in difesa: Radu è in dubbio, Luiz Felipe e Hoedt assenti per infortunio, c’è l’ipotesi Parolo nel terzetto arretrato davanti a Strakosha. Conte sembra invece voler optare per uno schieramento più prudente: Sensi ed Eriksen in panchina e 3-5-2 con solida cerniera di centrocampo. Vidal è recuperato.

LAZIO: Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Escalante, Leiva, Marusic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile

INTER: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro.

OMNISPORT | 03-10-2020 13:23