Serie A, è Lazio-Milan la partita che trasmetterà gratis DAZN: come registrarsi e vederla senza abbonarsi

Più che per la classifica – di per sé già interessante anche in chiave Champions – Lazio-Milan, in programma domenica 15 marzo alle 20:45 in esclusiva su DAZN, costituisce un evento per via della novità annunciata. Una sfida centrale, a cui si aggiunge un ulteriore elemento di suggestione in quanto la partita in questione è stata individuata tra le partite in chiaro, da trasmettere gratuitamente e senza abbonamento dalla piattaforma che detiene i diritti tv di tutta la Serie A in Italia. A confermare la scelta editoriale, la stessa DAZN stamani, 10 marzo, in un comunicato sul proprio sito ufficiale e attraverso i propri account social.

Uscita vincente dal derby della Madonnina, il Milan di Max Allegri si scopre capace di costituire una rivale concreta, pragmatica e spietata all’Inter che ha dominato dall’alto la classifica fino allo stop registrato con lo stesso match di domenica scorsa.

L’obiettivo dichiarato, da Gerry Cardinale e dallo stesso tecnico, è la qualificazione alla prossima edizione della Champions ma ciò non toglie che le ambizioni possono e devono crescere. Meno rosea la prospettiva della Lazio, che vede tornare allo stadio con favore i propri tifosi biancocelesti dopo lo strappo derivante dalla situazione molto tesa.

“Sarà il big match della 29esima giornata di Serie A, Lazio-Milan la quarta partita trasmessa da DAZN anche in modalità gratuita. Previsto per domenica 15 marzo alle 20.45, il match, in esclusiva sulla piattaforma di intrattenimento sportivo, sarà visibile in chiaro, ampliando così l’accesso degli appassionati a uno degli incroci più attesi del turno di campionato.

Sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria per 1-0 ottenuta nel derby della Madonnina contro l’Inter capolista, il Milan di Massimiliano Allegri è alla ricerca dei tre punti per mandare un chiaro messaggio alla classifica, consolidare il secondo posto e puntare ad avvicinarsi ai cugini per una lotta scudetto che non ha ancora nulla di deciso. Dall’altro lato del campo, la Lazio di Maurizio Sarri arriva all’appuntamento dopo la vittoria per 2-1 ottenuta ieri sera contro il Sassuolo”, il testo in cui è formalizzato la scelta.

Quasi in contemporanea, un post della tifoseria laziale ha annunciato la presenza dei sostenitori allo stadio: “n un lungo post il tifo organizzato della Lazio ha ripercorso alcune tappe della storia della Lazio e rimarcando che la storia della Lazio “siamo noi (i tifosi, ndr) che ogni maledetta domenica la seguiamo, la sosteniamo, la amiamo come il nostro unico motivo di vita”.

“Solo un uomo (Lotito, ndr) avido dal cuore arido non può capire la storia ed i sentimenti che animano questo popolo e, per questo motivo, non possiamo far altro che lasciarlo solo, ma prima di congedarci abbiamo deciso di dedicarci un ultimo atto di amore per questa stagione sportiva, ed invitiamo tutti i nostri fratelli laziali ad entrare e riempire tutto l’Olimpico in ogni suo settore per la partita Lazio-Milan di domenica 15. Regaliamoci l’ultimo spettacolo coreografico, facciamo sentire il nostro calore alla squadra ed al mister, continuiamo a far sentire il nostro dissenso e poi, per le sole partite casalinghe, non entreremo più fino a fine campionato. È una decisione molto dolorosa, che per la prima volta ci vedrà lontani da quegli spalti che sono la nostra casa ma riteniamo che questo sia l’unico modo per far comprendere a questa dirigenza che non saremo complici dei loro fallimenti. Per la Lazio, per i laziali, per la nostra storia!”, si apprende dal post in questione.

Come registrarsi, la guida

Veniamo alla decisione di DAZN di consentire la visione in chiaro, senza pagare, di questo match. Per vedere la partita gratuitamente sarà necessario registrarsi sulla piattaforma di sport in streaming. Nel dettaglio, basterà inserire semplicemente il proprio indirizzo mail e seguire le istruzioni. I tifosi poi potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv attraverso l’app o sul proprio smartphone. Riassumendo la registrazione può avvenire come segue:

Da desktop o mobile – accedere a DAZN, selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita;

– accedere a DAZN, selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita; Da Smart TV – aprire l’app DAZN dalla propria tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.

Come ricordato in passato, per fruire della miglior esperienza, la piattaforma streaming consiglia sempre di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi sulla partita il prima possibile per evitare spiacevoli inconvenienti.

Per chi è già abbonato a DAZN, va aggiunto, non cambierà nulla e potrà accedere alla piattaforma in qualsiasi momento, mentre la visione gratuita in diretta delle partite di Serie A da parte di account senza abbonamento DAZN sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.

Per qualunque difficoltà, è presente sul sito una guida alla registrazione e alla creazione di un account o alla riattivazione dello stesso, che la piattaforma consiglia di verificare qualche giorno prima dell’evento.

Per chi ha un account ed un abbonamento attivo

Tutti i clienti con abbonamento attivo DAZN potranno accedere alla visione di Lazio-Milan senza alcuna restrizione ovviamente, inclusi i piani Sports, Goal, o MyClubPass. L’abbonato dovrà limitarsi ad effettuare il log in con le proprie credenziali e a cliccare sull’evento.

Ricordiamo, inoltre, che Lazio-Milan fa parte – stando all’accordo vigente fino al 2029- di un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e fruibili gratuitamente per ogni stagione. Nel 2024/25 i match trasmessi in chiaro sono stati Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juve-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juve, mentre dall’inizio della nuova stagione 2025/2026 DAZN ha già mandato in onda gratis Milan-Roma e Fiorentina-Juve.