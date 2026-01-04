Lazio-Napoli 0-2 pagelle: Conte sfata tabù Sarri e incubo lunch match. Follia nel finale Mazzocchi-Marusic-Noslin

Politano doppio assist, Spinazzola sblocca la gara. Bene Rrahmani che raddoppia. Espulsioni Mazzocchi-Marusic-Noslin. Neres infortunio alla caviglia

Un lampo di Spinazzola accende d’azzurro la mattinata nella città eterna. L’esultanza di Rrahmani – che raddoppia – fa il resto. Lazio incompiuta, Napoli in dominio che fa 2-0 già nei primi 45′ di gioco. Gli azzurri confermano il trend positivo e, con il piglio dei campioni e l’atteggiamento dei guerrieri, vanno a -1 dal Milan momentaneo capolista. Bastano due reti agli azzurri per archiviare una gara senza pericoli fino al 90′: due cross di Politano pescano prima Spinazzola, al 13′, poi Rrahmani che al 32′ chiude i conti. Due cross che si trasformano in arcobaleni azzurri dopo l’intensa pioggia all’Olimpico e il volo stentato di Flaminia nel pre-gara. Si segnala, nel finale di partita, l’espulsione di Noslin (per doppia ammonizione) e i rossi diretti a Marusic e Mazzocchi per rissa in campo. La Lazio, si rende pericolosa solo al 90′ con una traversa di Guendouzi: la squadra di Sarri resta al 9° posto a quota 24 punti in Serie A.

Lazio-Napoli, la chiave tattica

La Lazio conferma il 4-3-3 con Noslin prima punta, per l’addio di Castellanos. Ma, i biancocelesti durante il primo tempo si fanno schiacciare nella pressione e costruzione del gioco del Napoli. I partenopei schierano il solito 3-4-2-1: Politano e Spinazzola sono gli uomini più pericolosi e causano molti problemi alla squadra di Sarri con gli inserimenti in area su cross dal lato opposto. Infatti, proprio in occasione del vantaggio del Napoli, al 13′ Politano dalla destra ha servito un cross-assist sul secondo palo pescando l’inserimento in area di Spinazzola, proveniente dalla corsia sinistra.

I partenopei chiudono ancora una volta una gara in soli 45′

La prima volta di Conte contro Sarri, il primo gol stagionale di Rrahmani, la prima vittoria contro la Lazio dopo tre anni: il Napoli in un colpo solo sfata quattro tabù, compresa la statistica negativa dei lunch mathch (ne aveva vinto uno solo negi ultimi sette precedenti): battuta la Lazio 2-0 all’Olimpico. Se in Supercoppa col Bologna aveva deciso la gara una doppietta di Neres e se a Cremona aveva fatto tutto Hojlund con due gol, stavolta a decidere sono stati due difensori e – ancora una volta – in soli 45′ di gioco e per 2-0.

Politano assist-man degli azzurri

Così come contro la Cremonese, in cui in soli 45′ di gioco ha fornito due assist agli azzurri, Matteo Politano si conferma l’uomo in più del Napoli anche contro la Lazio. All’Olimpico, i partenopei raggiungono il doppio vantaggio ancora una volta già nel primo tempo con due cross dell’esterno destro 32enne.

Al 13′ di Lazio-Napoli, Politano intravede l’inserimento di Spinazzola, sul secondo palo, e serve un cross a tagliare tutta l’area per l’altro esterno sinistro del Napoli che sblocca la gara. Poco dopo, al 32′, da palla inattiva Politano serve un altro assist: con cross verso il centro dell’area, pesca Rrahmani che raddoppia di testa. Inoltre, così come contro la Cremonese Politano servì un assist ad Hojlund al 13′, anche contro la Lazio l’esterno degli azzurri ha realizzato un cross decisivo proprio al 13′ di gioco.

I top e flop della Lazio

Zaccagni 6. Abile negli uno contro uno che vince quasi sempre, non si rende particolarmente pericoloso in fase offensiva.

Abile negli uno contro uno che vince quasi sempre, non si rende particolarmente pericoloso in fase offensiva. Cancellieri 5.5. Mai decisivo nei dribbling e nelle giocate, cala di intensità nella seconda metà di gara.

Mai decisivo nei dribbling e nelle giocate, cala di intensità nella seconda metà di gara. Marusic 5.5. Marca in area McTominay lasciandosi però sfuggire Spinazzola su un cross destinato sul secondo palo, in occasione del vantaggio dei partenopei.

Marca in area McTominay lasciandosi però sfuggire Spinazzola su un cross destinato sul secondo palo, in occasione del vantaggio dei partenopei. Guendouzi 5.5. Si lascia sfuggire Rrahmani che di testa in area raddoppia da cross su palla inattiva.

Si lascia sfuggire Rrahmani che di testa in area raddoppia da cross su palla inattiva. Noslin 4.5. Mai decisivo sotto rete, doppia ammonizione e rosso all’81. Sesto rosso in stagione per la Lazio.

Mai decisivo sotto rete, doppia ammonizione e rosso all’81. Sesto rosso in stagione per la Lazio. Marusic 4.5. Rissa con Mazzocchi nel finale, espulsione diretta all’87’.

Le pagelle del Napoli

Milinkovic Savic 6. Non compie interventi decisivi, abile nei lanci lunghi e nell’impostazione dal basso.

Non compie interventi decisivi, abile nei lanci lunghi e nell’impostazione dal basso. Di Lorenzo 6. Nel secondo tempo avanza maggiormente in fase offensiva staccandosi dalla difesa.

Nel secondo tempo avanza maggiormente in fase offensiva staccandosi dalla difesa. Rrahmani 7. Di testa raddoppia sfruttando un cross di Politano da calcio piazzato: anticipa Guendouzi e fa 2-0 al 32′. Ammonito al 69′. Buongiorno 6 (dal 79′).

Di testa raddoppia sfruttando un cross di Politano da calcio piazzato: anticipa Guendouzi e fa 2-0 al 32′. Ammonito al 69′. Juan Jesus 6.5. Abile in fase difensiva, ferma Cancellieri e Guendouzi.

Abile in fase difensiva, ferma Cancellieri e Guendouzi. Politano 7.5 Ancora assist-man: dopo i due assist a Cremona, ne fa altri due. Da un cross sul secondo palo è abile a cogliere l’inserimento di Spinazzola sul secondo palo; al 31′ serve un cross a Rrahmani che raddoppia di testa.

Ancora assist-man: dopo i due assist a Cremona, ne fa altri due. Da un cross sul secondo palo è abile a cogliere l’inserimento di Spinazzola sul secondo palo; al 31′ serve un cross a Rrahmani che raddoppia di testa. Lobotka 6.5. Ottimo nei passaggi, un po’ meno nei duelli individuali. Metronomo del centrocampo azzurro.

Ottimo nei passaggi, un po’ meno nei duelli individuali. Metronomo del centrocampo azzurro. McTominay 6. Non brilla in modo particolare, nessuna giocata decisiva ma assicura un buon rendimento in fase di possesso.

Non brilla in modo particolare, nessuna giocata decisiva ma assicura un buon rendimento in fase di possesso. Spinazzola 7.5. Sblocca la gara e domina i duelli sulla fascia sinistra, ha un passo incredibile ed è abile sia nei ripieghi difensivi che nelle ripartenze. Gutierrez 6 (dal 79′).

Sblocca la gara e domina i duelli sulla fascia sinistra, ha un passo incredibile ed è abile sia nei ripieghi difensivi che nelle ripartenze. Neres 6.5. Gioca da quasi seconda punta, molto vicino ad Hojlund. Nel primo tempo riesce ad ottenere spesso la profondità. Esce per infortunio alla caviglia al 69′. Mazzocchi 4 (dal 69′). Reazione scomposta su Marusic, rissa ed espulsione diretta all’87’.

Gioca da quasi seconda punta, molto vicino ad Hojlund. Nel primo tempo riesce ad ottenere spesso la profondità. Esce per infortunio alla caviglia al 69′. Reazione scomposta su Marusic, rissa ed espulsione diretta all’87’. Elmas 6.5. Si dà da fare nei dribbling: cerca l’uno contro uno nel tentativo di servire assist agli attaccanti liberi in area. Ambrosino sv. (dall’86).

Si dà da fare nei dribbling: cerca l’uno contro uno nel tentativo di servire assist agli attaccanti liberi in area. Hojlund 6. Cerca di non dare punti di riferimento andando ad attaccare le spalle di Romagnoli e Gila, a rotazione. Lang sv. (dall’86’).

