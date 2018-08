Serie A: Lazio-Napoli 1-2

Lazio-Napoli 1-2 (1-1) nel secondoa nticipo della prima giornata del campionato di serie A.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 5, Luiz Felipe 6 (1′ st Bastos 5), Acerbi 6, Radu 5.5, Marusic 5, Parolo 5.5 (43′ st Cataldi s.v.), Badelj 6 (23′ st Correa s.v.), Milinkovic-Savic 5, Caceres 6.5, Luis Alberto 5, Immobile 6.5. (23 Guerrieri, 24 Proto, 13 Wallace, 14 Durmisi, 8 Basta, 66 Bruno Jordao, 96 Murgia, 9 Rossi, 20 Caicedo). All.: S. Inzaghi 5.5.

Napoli (4-3-3): Karnezis 6, Hysaj 6.5, Albiol 6.5, Koulibaly 6, Mario Rui 6, Allan 6.5, Hamsik 6 (25′ st Diawara), Zielinski 6.5 (40′ st Rog s.v.), Callejon 6.5, Milik 7, Insigne 7 (31′ st Mertens s.v.). (22 Marpella, 25 Ospina, 2 Malcuit, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 21 Chiriches, 8 Fabian Ruiz, 9 Verdi, 11 Ounas, 14 Mertens). All.: Ancelotti 7.

Arbitro: Banti di Livorno 6.

Reti: nel pt 25′ Immobile, 47′ Milik; nel st 14′ Insigne.

Angoli: 7-4 per il Napoli.

Recupero: 3′ e 4′.

Ammoniti: nessuno

Spettatori: 32.000.

Var: 1.

** I GOL **.

– 25′ pt: bel lancio di Acerbi dalla propria metà campo, stop a seguire di Immobile in mezzo a tre avversari e imparabile tiro di sinistro per l’1-0.

– 47′ pt: Insigne dalla sinistra per Callejon, Strakosha non esce e lo spagnolo serve a Milik l’assist per l’1-1.

– 14′ st: cross di Hysaj dalla destra, tocco in area di Allan per Insigne che di destro batte Strakosha. Difesa della Lazio immobile.

ANSA | 18-08-2018 22:40