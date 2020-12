Serie A, Lazio-Napoli: probabili formazioni

Il posticipo serale della 13a giornata vedrà affrontarsi Lazio e Napoli, in una gara che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni, attardate in classifica rispetto alle prime e reduci da risultati deludenti, rispettivamente il pareggio contro il Benevento e la sconfitta contro l’Inter.

Poche possibilità di scelta per Simone Inzaghi, privo di Acerbi e di Fares e con Leiva in dubbio: Escalante dovrebbe essere confermato in regia, davanti con Immobile ci sarà Correa.

Va peggio a Gattuso, che in attacco non potrà contare su Osimhen e Mertens e costretto a cambiare modulo con passaggio al centrocampo a tre.

Lazio-Napoli, probabili formazioni.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, S. Radu; Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. Allenatore: S. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Petagna, Lozano. Allenatore: Gattuso.

OMNISPORT | 19-12-2020 13:28