Serie A: Lazio - Verona, probabili formazioni

Archiviata la notte di Champions, la Lazio torna a tuffarsi in serie A. Ospite dei biancocelesti il Verona di Juric, che insieme al Sassuolo di De Zerbi possono essere considerate le due sorprese positive di questo inizio campionato.

Gli scaligeri infatti si presentano all’Olimpico soltanto con un punto meno dei padroni di casa. La squadra di Juric ha fin qui perso soltanto due partite: a Parma e in casa col Sassuolo. Lontano dalle mura amiche, il Verona ha vinto soltanto a Bergamo, ma ha pareggiato a Torino contro la Juve e a Milano contro il Milan. La Lazio in casa ha vinto soltanto una partita (2-1) contro il Bologna, poi due pareggi (vs Inter e Juventus) e due sconfitte (vs Atalanta e Udinese). Sono sei le reti realizzate, a fronte delle dieci subite, quarto peggior dato in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi S.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

