Serie A, le date dei playoff

La Legabasket ha comunicato le date dei playoff di serie A. Vista la matematica certezza già raggiunta del primo posto in regular season che dà diritto a scegliere il giorno in cui iniziare i playoff e la propria parte di tabellone, l'Olimpia Milano ha optato per sabato 18 maggio.

In quella data si affronteranno 1ª – 8ª e 4ª – 5ª mentre domenica 19 maggio si affronteranno 2ª – 7ª e 3ª – 6ª.

Riepilogo di seguito le date dei Playoff:

Quarti di finale

Gara 1: sab 18 e dom 19 maggio

Gara 2: lun 20 e mar 21 maggio

Gara 3: mer 22 e giov 23 maggio

Ev. Gara 4: ven 24 e sab 25 maggio

Ev. Gara 5: dom 26 e lun 27 maggio

Semifinali

Gara 1: mer 29 e giov 30 maggio

Gara 2: ven 31 maggio e sab 1 giugno

Gara 3: dom 2 e lun 3 giugno

Ev. Gara 4: mar 4 e mer 5 giugno

Ev. Gara 5: giov 6 e ven 7 giugno

Finale

Gara 1: lun 10 giugno

Gara 2: mer 12 giugno

Gara 3: ven 14 giugno

Gara 4: dom 16 giugno

Ev. Gara 5: mar 18 giugno

Ev. Gara 6: giov 20 giugno

Ev. Gara 7: sab 22 giugno

SPORTAL.IT | 06-05-2019 15:07