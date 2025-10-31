Serie A, giudice sportivo: due squalificati, la decisione dopo la contestazione contro il Genoa

Una volta archiviato il turno infrasettimanale di Serie A, il giudice sportivo ha reso note ufficialmente le decisioni relative ai provvedimenti presi dalla classe arbitrale nella tre giorni di calcio andata in scena tra il 28 e il 30 novembre. Formalizzata anche la sanzione ai danni del Genoa, dopo la contestazione della Curva Nord a Marassi.
Serie A, i calciatori squalificati per la 10a giornata
Obert paga a caro prezzo il duello con Pinamonti e sarà costretto a saltare il prossimo turno di campionato, che vedrà il Cagliari protagonista a Roma contro la Lazio di Sarri lunedì sera. Indisponibile per Fiorentina-Lecce, invece, il difensore Mattia Viti, reo di aver commesso fallo ai danni di Bonny nel secondo tempo della sfida con l’Inter. Calcio di rigore e doppio giallo. Un turno di stop per lui.
Ecco, dunque, i calciatori che salteranno la 10a giornata di Serie A:
- Adam Obert (Cagliari)
- Mattia Viti (Fiorentina)
Multe per diverse società: stangata per il Genoa dopo la contestazione dei tifosi
Stangata ai danni del Genoa dopo la durissima contestazione dei tifosi presenti in Curva Nord, al termine del match con la Cremonese di Davide Nicola, capace di vincere 2-0 a Marassi. Squadra di Vieira ko e con soli 3 punti all’attivo in classifica.
Multa di €10.000,00 al club ligure “per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco, che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per circa tre minuti”. Ammenda di €7.000,00 al Lecce “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi e cinque fumogeni nel recinto di giuoco”.
Ammenda di €7.000,00 al Napoli “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta di plastica semi piena in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, un fumogeno sul terreno di giuoco e due fumogeni nel recinto di giuoco”.
Multa di €2.000,00 al Bologna “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi bicchieri di plastica nel recinto di gioco; sanzione attenuata”. Ammenda di €1.500,00 alla Roma “per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di gioco”.