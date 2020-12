Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus - Fiorentina

Scendono in campo, questa sera, la Juventus di Andrea Pirlo e la Fiorentina di Cesare Prandelli.

La Juve proverà a guadagnare i tre punti per non perdere altro terreno in vista della corsa scudetto mentre i viola devono ritrovare la vittoria per smuovere la classifica.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

OMNISPORT | 22-12-2020 19:55