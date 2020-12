Serie A, le formazioni ufficiali di Torino Bologna

Scendono in campo alle 12.30 Torino e Bologna per la sfida valida per la 13esima giornata.

Inizia così la domenica di calcio con i grandata che sfideranno Mihajlovic e i suoi.

Giampaolo torna alla difesa a quattro con Izzo, vera novità. In panchina i “recuperati” come Zaza e Verdi, in attacco Belotti con Bonazzoli.

Il Bologa, invece, patisce tante assenze: Vignato e Barrow larghi con Soriano sulla trequarti e dietro Palacio. In difesa Medel al centro e Tomiyasu a sinistra.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer, Rodriguez; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Medel, Tomiyasu; Dominguez, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

OMNISPORT | 20-12-2020 12:11