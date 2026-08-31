Al Club di Sky la possibile classifica della Serie A: nerazzurri favoriti, Milan, Roma e Juve in prima fascia. Il Napoli di Allegri solo in seconda con Como e Atalanta.

Dalle griglie di Ferragosto a quelle di fine agosto. Al Club di Sky la nuova stagione è iniziata con largo anticipo, almeno sul tavolo dei pronostici. I protagonisti dello studio hanno provato a disegnare la possibile gerarchia del campionato, dividendo le venti squadre di Serie A in diverse fasce di rendimento. A esprimere la propria opinione sono stati Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis sulle posizioni di vertice. Il quadro completo.

Inter davanti a tutte

In cima alla speciale graduatoria non ci sono stati dubbi. Per gli opinionisti presenti in studio, l’Inter parte davanti a tutte le altre e si presenta ai nastri di partenza come la squadra da battere. Alle sue spalle è stata costruita una prima fascia composta da tre grandi rivali: Milan, Roma e Juventus. Quattro squadre, contando l’Inter, considerate dunque un gradino sopra il resto della concorrenza. Ed è proprio qui che arriva il verdetto più significativo della serata.

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Napoli, niente prima fascia

Il Napoli di Massimiliano Allegri non è stato inserito tra le prime quattro della griglia di Sky soprattutto dopo la sconfitta in casa per 1-2 contro il Como. Gli azzurri sono stati collocati nella seconda fascia, insieme proprio alla squadra di Fabregas, all’Atalanta e alla Fiorentina. Una valutazione che lascia il Napoli immediatamente alle spalle del gruppo formato da Inter, Milan, Roma e Juventus.

Il dubbio sul Como e l’effetto Kean

La seconda fascia ha acceso anche uno dei pochi veri dibattiti della serata. Il Como, inserito inizialmente accanto a Napoli, Atalanta e Fiorentina, ha fatto riflettere gli opinionisti dopo la notizia dell’acquisto di Moise Kean.L’arrivo dell’attaccante ha cambiato immediatamente la percezione della forza della squadra lombarda, al punto da far sorgere un dubbio: con un colpo simile, forse il Como avrebbe potuto meritare direttamente la prima fascia.

Lazio e Udinese possibili sorprese

Fuori dalle otto squadre collocate nelle prime due fasce, il gruppo del Club ha individuato anche le possibili mine vaganti della stagione. Lazio e Udinese sono state indicate come le due squadre potenzialmente in grado di sorprendere. Due realtà che, secondo gli opinionisti di Sky, potrebbero ritagliarsi uno spazio importante e andare oltre le aspettative iniziali.

In fondo la battaglia per restare in Serie A

La griglia si è completata con l’ultima categoria, quella più delicata: la lotta per la salvezza. Qui sono finite Monza, Frosinone, Venezia e Lecce. Naturalmente, la fotografia scattata nello studio di Sky è soltanto un pronostico. Il mercato può ancora cambiare valori e prospettive, mentre il campionato è pronto a riscrivere ogni gerarchia. La griglia, insomma, è fatta. Ora toccherà al campo decidere se Inter, Milan, Roma e Juventus resteranno davvero davanti al Napoli di Allegri o se gli azzurri riusciranno a trasformare questa seconda fascia nel punto di partenza per una scalata verso l’alto.

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