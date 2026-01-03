Serie A, le partite di oggi: dove vedere Como-Udinese, Genoa-Pisa, Juventus-Lecce e Atalanta-Roma

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul primo weekend di campionato del 2026: subito in campo l'undici di Allegri, poi riflettori puntati su Atalanta-Roma, Lazio-Napoli e Inter-Bologna

Il primo weekend di Serie A di questo 2026 si è aperto con la sfida tra Cagliari e Milan, con la squadra di Massimiliano Allegri che ha vinto 1-0. Riflettori puntati su Atalanta-Roma, Lazio-Napoli e Inter-Bologna, con il match di San Siro che chiuderà il programma del turno numero 18. La Juventus di Luciano Spalletti, invece, proverà a dare continuità contro il Lecce di Di Francesco.

Serie A, il programma della 18ª giornata

Le partite di oggi, sabato 3 gennaio

Le partite di domenica, 4 gennaio

Cagliari-Milan 2 gennaio 0-1 DAZN/SKY Como-Udinese 3 gennaio ore 12:30 DAZN Genoa-Pisa 3 gennaio ore 15 DAZN Sassuolo-Parma 3 gennaio ore 15 DAZN Juventus-Lecce 3 gennaio ore 18 DAZN Atalanta-Roma 3 gennaio ore 20:45 DAZN/SKY Lazio-Napoli 4 gennaio ore 12:30 DAZN Fiorentina-Cremonese 4 gennaio ore 15 DAZN Verona-Torino 4 gennaio ore 18 DAZN/SKY Inter-Bologna 4 gennaio ore 20:45 DAZN

Le partite di oggi , sabato 3 gennaio

Sabato di Serie A che inizia insolitamente alle ore 12:30 , con il lunch match del “Sinigaglia” tra Como ed Udinese , due squadre ambiziose che vogliono restare stabilmente nella parte sinistra della classifica. I lariani, in particolare, occupano oggi il sesto posto della graduatoria, che significherebbe qualificazione alla prossima edizione della Conference League. Alle loro spalle, resta in scia un gruppo di formazioni che resta più staccato rispetto alle cinque big di questo campionato.

, con il lunch match del “Sinigaglia” tra ed , due squadre ambiziose che vogliono restare stabilmente nella parte sinistra della classifica. I lariani, in particolare, occupano oggi il sesto posto della graduatoria, che significherebbe qualificazione alla prossima edizione della Conference League. Alle loro spalle, resta in scia un gruppo di formazioni che resta più staccato rispetto alle cinque big di questo campionato. Alle 15 , riflettori puntati su Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma , che al via della stagione avremmo potuto identificare come due ipotetici scontri salvezza. I neroverdi, però, vantano già 22 punti all’attivo, ecco perché possono permettersi di affrontare questa gara con maggiore serenità, pur volendo rimanere nella top 10 della Serie A. A Marassi, sarà battaglia. De Rossi vuole subito riscattare il pesante ko arrivato contro la “sua” Roma, ma di fronte troverà un Gilardino ormai all’ultima spiaggia sulla panchina dei toscani.

, riflettori puntati su e , che al via della stagione avremmo potuto identificare come due ipotetici scontri salvezza. I neroverdi, però, vantano già 22 punti all’attivo, ecco perché possono permettersi di affrontare questa gara con maggiore serenità, pur volendo rimanere nella top 10 della Serie A. A Marassi, sarà battaglia. De Rossi vuole subito riscattare il pesante ko arrivato contro la “sua” Roma, ma di fronte troverà un Gilardino ormai all’ultima spiaggia sulla panchina dei toscani. Alle ore 18 spazio alla Juventus di Luciano Spalletti, che non ha intenzione di fermare la sua corsa dopo aver invertito il trend sotto la guida del tecnico di Certaldo. In attesa del mercato, i bianconeri si affideranno al talento di Kenan Yildiz anche contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, che al momento vanta appena 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La Vecchia Signora punta ad agguantare la zona Champions, ma la vetta non è più solo un miraggio.

spazio alla di Luciano Spalletti, che non ha intenzione di fermare la sua corsa dopo aver invertito il trend sotto la guida del tecnico di Certaldo. In attesa del mercato, i bianconeri si affideranno al talento di Kenan Yildiz anche contro il di Eusebio Di Francesco, che al momento vanta appena 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La Vecchia Signora punta ad agguantare la zona Champions, ma la vetta non è più solo un miraggio. La “New Balance Arena” di Bergamo si prepara ad accogliere l’Atalanta di Raffaele Palladino e la Roma del grande ex Gian Piero Gasperini. Fischio d’inizio alle 20:45, quando partirà una delle sfide più affascinanti di tutto il weekend di Serie A. I giallorossi per consolidare il piazzamento Champions e alimentare le speranze scudetto, mentre la Dea spera di riprendere a correre verso il sesto posto dopo la sconfitta interna con l’Inter di Chivu.

Le partite di domenica, 4 gennaio

Lunch match di prestigio nella domenica di Serie A, che si apre con il romantico confronto tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Napoli di Antonio Conte, protagoniste allo stadio Olimpico di Roma a partire dalle ore 12:30 . I campioni d’Italia in carica, freschi di vittoria in Supercoppa, vogliono iniziare il 2026 nel migliore dei modi e mettere pressione all’Inter di Chivu, con un occhio ai risultati di Milan, Roma e Juventus. I biancocelesti, invece, non vorranno vestire i panni di vittima sacrificale, essendo a -3 dalla zona Europa.

di Maurizio Sarri e il di Antonio Conte, protagoniste allo stadio Olimpico di Roma a partire dalle . I campioni d’Italia in carica, freschi di vittoria in Supercoppa, vogliono iniziare il 2026 nel migliore dei modi e mettere pressione all’Inter di Chivu, con un occhio ai risultati di Milan, Roma e Juventus. I biancocelesti, invece, non vorranno vestire i panni di vittima sacrificale, essendo a -3 dalla zona Europa. Alle 15 , scende in campo una Fiorentina alla disperata ricerca di punti, con una zona salvezza lontana cinque lunghezze e una crisi tutt’altro che superata, come testimonia l’ultimo ko con il Parma di Cuesta. Il mercato di gennaio potrebbe portare in dote forze fresche, ma l’ambiente viola sembra essere preda di paure e fragilità. Al “Franchi”, proverà ad approfittarne la Cremonese di Davide Nicola, tra le sorprese più liete di questo campionato, nonostante una leggera flessione registrata nel rush finale di dicembre.

, scende in campo una alla disperata ricerca di punti, con una zona salvezza lontana cinque lunghezze e una crisi tutt’altro che superata, come testimonia l’ultimo ko con il Parma di Cuesta. Il mercato di gennaio potrebbe portare in dote forze fresche, ma l’ambiente viola sembra essere preda di paure e fragilità. Al “Franchi”, proverà ad approfittarne la di Davide Nicola, tra le sorprese più liete di questo campionato, nonostante una leggera flessione registrata nel rush finale di dicembre. Vuole raggiungere l’obiettivo salvezza anche il Verona di Paolo Zanetti, che sfida il Torino di Marco Baroni allo stadio “Bentegodi”, nella prima gara casalinga del 2026. A -2 dalla quartultima casella, gli scaligeri hanno bisogno di far punti tra le mura amiche per alimentare le speranze e approfittare degli scontri diretti in programma nel weekend, senza dimenticare il “testa-coda” che può mettere in crisi il Lecce di Di Francesco. A quota 20, invece, il Toro, che sembra aver ritrovato un minimo di solidità. Il sogno è la colonna sinistra della graduatoria.

di Paolo Zanetti, che sfida il di Marco Baroni allo stadio “Bentegodi”, nella prima gara casalinga del 2026. A -2 dalla quartultima casella, gli scaligeri hanno bisogno di far punti tra le mura amiche per alimentare le speranze e approfittare degli scontri diretti in programma nel weekend, senza dimenticare il “testa-coda” che può mettere in crisi il Lecce di Di Francesco. A quota 20, invece, il Toro, che sembra aver ritrovato un minimo di solidità. Il sogno è la colonna sinistra della graduatoria. Si chiude in bellezza a San Siro, con la sfida tra Inter e Bologna. La prima della classe ospita la formazione di Vincenzo Italiano al “Meazza”, forte dei tre punti conquistati a Bergamo contro l’Atalanta di Palladino. Arriva un altro impegno probante per Lautaro e compagni, con gli emiliani pronti a vendere cara la pelle per non perdere ulteriore terreno dal Como di Fabregas e dalla zona Europa. Sarà partita vera. Start alle 20:45.

