Serie A, le partite di oggi: dove vedere Como-Torino, Fiorentina-Cagliari e Lecce-Lazio, gli orari

La 22esima giornata di Serie A si apre a San Siro con Inter-Pisa, ma il piatto forte è senza dubbio il big match dello Stadium tra Juventus e Napoli, che anticipa anche il confronto tra Roma e Milan. Si chiude lunedì con Verona-Udinese.
La classifica prima della 22esima giornata
Classifica: Inter 49, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 37, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Cremonese 23, Parma 23, Torino 23, Cagliari 22, Genoa 20, Fiorentina 17, Lecce 17, Pisa 14, Verona 14.
Serie A, il programma della 22esima giornata
|Inter-Pisa
|23 gennaio
|6-2
|DAZN
|Como-Torino
|24 gennaio
|ore 15
|DAZN
|Fiorentina-Cagliari
|24 gennaio
|ore 18
|DAZN
|Lecce-Lazio
|24 gennaio
|ore 20:45
|DAZN/SKY
|Sassuolo-Cremonese
|25 gennaio
|ore 12:30
|DAZN
|Atalanta-Parma
|25 gennaio
|ore 15
|DAZN
|Genoa-Bologna
|25 gennaio
|ore 15
|DAZN
|Juventus-Napoli
|25 gennaio
|ore 18
|DAZN/SKY
|Roma-Milan
|25 gennaio
|ore 20:45
|DAZN
|Verona-Udinese
|26 gennaio
|ore 20:45
|DAZN/SKY
Le partite di oggi, sabato 24 gennaio
- Il sabato di calcio si apre con l’affascinante confronto tra Como e Torino, protagoniste alle ore 15 sul prato del “Sinigaglia”. Lariani reduci dalla splendida vittoria di Roma contro la Lazio di Sarri e in piena corsa per un piazzamento europeo di assoluto prestigio. I granata, dal canto loro, vogliono navigare stabilmente nella parte sinistra della classifica, una volta archiviato il discorso salvezza.
- Alle 18, in palio punti salvezza importanti al “Franchi” di Firenze, dove il Cagliari fa visita alla Fiorentina di Paolo Vanoli, in netta ripresa rispetto ad una prima parte di stagione disastrosa. Entusiasmo alle stelle anche in casa rossoblù, a pochi giorni dalla sorprendente vittoria con la Juve di Spalletti.
- Calcio d’inizio alle 20:45 al “Via del Mare”, con il Lecce di Eusebio Di Francesco che ospita una Lazio alle prese con una vera e propria rivoluzione sul mercato. Tanti gli addii eccellenti, pochi gli acquisti di rilievo. I salentini proveranno a sfruttare l’occasione, dopo aver subito l’aggancio della viola in classifica. Oggi sarebbe spareggio per non retrocedere.
Le partite di domenica, 25 gennaio
- Lunch match domenicale che vede coinvolte alle 12:30 Sassuolo e Cremonese al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. Due squadre appaiate in classifica e a +6 sulla zona retrocessione. La quota utile per blindare la categoria sembra essersi alzata nelle ultime settimane, complice la risalita della Fiorentina, ecco perché sarà importante non perdere altri punti per strada. Grosso sfida Nicola.
- Alle 15 spazio ad Atalanta-Parma e Genoa-Bologna, con bergamaschi ed emiliani reduci dai rispettivi impegni europei. Vietato sbagliare per Palladino e Italiano, ancora in corsa per un piazzamento europeo che potrebbe significare Conference League il prossimo anno. Ducali e liguri, invece, vanno a caccia di punti salvezza.
- Alle 18 il primo dei due big match di giornata: all’Allianz Stadium va in scena Juventus-Napoli, con Luciano Spalletti che torna ad affrontare il suo recente passato per la seconda volta in stagione. Bianconeri che sembrano aver cambiato marcia, tra campionato e Champions League, al di là dell’inaspettato passo falso di Cagliari. Gli azzurri, falcidiati dagli infortuni, vogliono rimanere in corsa per lo scudetto.
- Riflettori puntati sull’Olimpico alle ore 20:45, in occasione di un super Roma-Milan. Gasperini contro Allegri, due allenatori che hanno perso il loro maestro Galeone nel 2025. Posta in palio altissima tra corsa Champions e lotta scudetto. Attesa una straordinaria cornice di pubblico.
Le partite di lunedì, 26 gennaio
- La 22esima giornata di Serie A si chiude oggi alle 20:45 con Verona-Udinese: Hellas alla disperata ricerca di punti salvezza, per provare ad avvicinare il quartultimo posto e tenere il passo di una Fiorentina in ripresa. Lotta ancora apertissima nelle zone basse della classifica. Sponda friulana, la situazione è senza dubbio più serena, ma si vuole consolidare il piazzamento nella top 10.
