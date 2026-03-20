Serie A, le partite di oggi: dove vedere Cagliari-Napoli e Genoa-Udinese in tv e in streaming

Il programma completo della 30esima giornata: si parte oggi con la sfida tra Pisacane e Conte, sabato in campo Milan e Juve. Domenica spazio a Como, Roma e Inter

Pubblicato: 20-03-2026 08:00 Condividi











Pietro De Conciliis Giornalista Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C