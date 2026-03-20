Serie A, le partite di oggi: dove vedere Cagliari-Napoli e Genoa-Udinese in tv e in streaming

Messi alle spalle gli ottavi di finale delle tre competizioni europee, è tempo di tornare in campo anche in Serie A. Weekend dedicato alla 30esima giornata, all’alba dell’importantissima sosta dedicata alle nazionali: il programma si aprirà con il doppio anticipo del venerdì, che prevede Cagliari-Napoli e Genoa-Udinese, e si chiuderà domenica sera con Fiorentina-Inter.
- La classifica prima della 30esima giornata
- Serie A, il programma della 29esima giornata
- Le partite di oggi, venerdì 20 marzo
- Le partite di domani, sabato 21 marzo
- Le partite di domenica, 22 marzo
La classifica prima della 30esima giornata
Classifica: Inter 68, Milan 60, Napoli 59, Como 54, Juventus 53, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 42, Lazio 40, Sassuolo 38, Udinese 36, Parma 34, Genoa 33, Torino 33, Cagliari 30, Fiorentina 28, Lecce 27, Cremonese 24, Pisa 18, Verona 18.
Serie A, il programma della 29esima giornata
|Cagliari-Napoli
|venerdì 20 marzo
|ore 18:30
|DAZN
|Genoa-Udinese
|venerdì 20 marzo
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Parma-Cremonese
|sabato 21 marzo
|ore 15
|DAZN
|Milan-Torino
|sabato 21 marzo
|ore 18
|DAZN
|Juventus-Sassuolo
|sabato 21 marzo
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Como-Pisa
|domenica 22 marzo
|ore 12:30
|DAZN
|Atalanta-Verona
|domenica 22 marzo
|ore 15
|DAZN
|Bologna-Lazio
|domenica 22 marzo
|ore 15
|DAZN
|Roma-Lecce
|domenica 22 marzo
|ore 18
|DAZN/Sky
|Fiorentina-Inter
|domenica 22 marzo
|ore 20:45
|DAZN
Le partite di oggi, venerdì 20 marzo
- Toccherà al Napoli di Antonio Conte aprire il 30esimo turno di Serie A: azzurri di scena all’Unipol Domus di Cagliari contro l’undici di Fabio Pisacane, reduce dal sanguinoso ko di Pisa. I partenopei, dal canto loro, stanno ritrovando gran parte dei loro uomini migliori, ai box per larghi tratti della stagione, e adesso puntano a raggiungere il secondo posto, occupato dal Milan di Allegri e distante appena un punto. Segnali molto positivi nelle ultime settimane. Fischio d’inizio alle ore 18:30.
- Genoa-Udinese chiuderà il venerdì di calcio in Serie A, con Marassi pronto ad accendersi per l’ennesima sfida della formazione di Daniele Rossi. Rossoblù che hanno compiuto un balzo in avanti importante nell’ultimo weekend, battendo a domicilio l’Hellas Verona in uno scontro diretto vitale ai fini del raggiungimento dell’obiettivo. I friulani, invece, non sono riusciti a contrastare l’onda d’urto della Juve di Spalletti, cadendo tra le mura amiche del Bluenergy Stadium. Start alle ore 20:45.
Le partite di domani, sabato 21 marzo
- Scontro diretto in chiave salvezza al “Tardini”, teatro dell’attesissimo confronto tra il Parma di Carlos Cuesta e la prima Cremonese di Marco Giampaolo, con l’ex tecnico del Lecce chiamato a sostituire l’esonerato Davide Nicola. Si giocano tantissimo i grigiorossi, che arrivano dal pesante ko interno con la Fiorentina, che ha spinto i lombardi a tre lunghezze dal quartultimo posto. I ducali sono vicini all’obiettivo, ma hanno bisogno di punti per potersi dire al sicuro da guai peggiori. Si parte alle ore 15.
- Alle 18 tocca al Milan di Massimiliano Allegri, che affronta un Torino rinvigorito dal roboante successo con il Parma, che ha consentito a Roberto D’Aversa di tenere il passo del Genoa di De Rossi e allontanarsi dalla zona calda della classifica. I rossoneri, reduci dalla sconfitta di misura con la Lazio, sono scivolati a -8 dall’Inter capolista e ora devono difendersi dall’assalto del Napoli, a -1 da Leao e compagni.
- Chiude il sabato di calcio la Juventus di Luciano Spalletti, padrone di casa contro il Sassuolo dell’ex Fabio Grosso. Kick-off alle ore 20:45, con i bianconeri che non possono permettersi passi falsi all’alba della sosta dedicata alle nazionali, complice il ruolino di marcia del temibile Como. Yildiz e Boga sugli scudi nelle recenti uscite, ma è obbligatorio non lasciare punti per strada se si vuole centrare l’obiettivo qualificazione alla prossima Champions League. I neroverdi, dal canto loro, venderanno cara la pelle, per cercare di blindare la parte sinistra della graduatoria.
Le partite di domenica, 22 marzo
- Lunch match al “Sinigaglia” di Como, dove la squadra di Cesc Fabregas ospita un Pisa che ha ritrovato il sorriso grazie all’ultima vittoria casalinga con il Cagliari di Pisacane, che tiene accese le residue speranze di salvezza. I lariani, però, hanno appena conquistato il quarto posto in classifica, battendo nello scontro diretto la Roma di Gian Piero Gasperini, e non hanno nessuna intenzione di mollare la zona Champions League. In classifica, Nico Paz e compagni continuano ad essere tallonati anche dalla Juventus di Luciano Spalletti. Fischio d’inizio alle ore 12:30.
- Alle ore 15 spazio ad Atalanta-Verona e Bologna-Lazio, con la sfida del “Dall’Ara” che rappresenterà un remake del quarto di finale di Coppa Italia che ha visto uscire vincitrice la formazione biancoceleste. La Dea, invece, ha un solo risultato a disposizione tra le mura amiche, se vuole rimanere in scia al treno dell’Europa che conta. Riflettori puntati anche su Vincenzo Italiano, che sembra aver ritrovato il “suo” Bologna nelle ultime due settimane, tra campionato e coppa.
- Occhi su Roma e Lecce alle ore 18, nella splendida cornice dello stadio Olimpico. L’undici di Gasperini, reduce da un periodo caratterizzato da alti e bassi sotto il profilo dei risultati, vuole immediatamente riscattare il ko di Como, così da rispondere alle dirette concorrenti e restare in corsa per l’obiettivo quarto posto. I salentini, dal canto loro, hanno disperatamente bisogno di punti, essendo a +3 sulla terzultima posizione, che significherebbe retrocessione in Serie B.
- Va in scena al “Franchi” di Firenze la decima ed ultima partita del weekend della 30esima giornata di campionato: l’Inter di Cristian Chivu, saldamente in testa alla classifica, fa visita alla Fiorentina di Paolo Vanoli, pienamente immischiata nella corsa per non retrocedere, nonostante l’ultima vittoria di Cremona contro una diretta rivale. I viola non possono accontentarsi, mentre i nerazzurri vogliono ulteriormente avvicinarsi all’obiettivo scudetto. Si gioca alle ore 20:45.