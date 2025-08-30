Serie A, le partite di oggi: dove vedere Bologna-Como, Parma-Atalanta, Napoli-Cagliari e Pisa-Roma in tv e in streaming

Il programma della seconda giornata di A: gli orari, le date e il palinsesto tv di tutte le partite. Dai risultati del venerdì a Lazio-Hellas Verona

All’alba della sosta per le nazionali, la prima della stagione sportiva 2025/26, la seconda giornata di Serie A si è aperta con le vittorie di Cremonese e Milan, rispettivamente contro Sassuolo e Lecce. Sabato ricco di calcio con quattro gare in calendario, per poi chiudere il turno con Inter-Udinese e Lazio-Hellas Verona. Di seguito, il programma completo, tra palinsesto tv, date e orari delle partite.

Serie A, il programma della 2^ giornata: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

Cremonese-Sassuolo 29 agosto 3-2 DAZN Lecce-Milan 29 agosto 0-2 DAZN/Sky Bologna-Como 30 agosto 18:30 DAZN Parma-Atalanta 30 agosto 18:30 DAZN Napoli-Cagliari 30 agosto 20:45 DAZN Pisa-Roma 30 agosto 20:45 DAZN/Sky Torino-Fiorentina 31 agosto 18:30 DAZN/Sky Genoa-Juventus 31 agosto 18:30 DAZN Inter-Udinese 31 agosto 20:45 DAZN Lazio-Hellas Verona 31 agosto 20:45 DAZN

Le partite di oggi, sabato 30 agosto

Alle ore 18:30 , doppio appuntamento con Bologna-Como e Parma-Atalanta. Rossoblù chiamati a riscattare il ko di Roma, maturato contro la squadra di Gasperini, mentre i lariani vogliono lanciare subito un segnale al campionato, dando continuità al successo con la Lazio. Bergamaschi, invece, reduci dal deludente pareggio interno con il Pisa e alle prese con un mercato in evoluzione. I ducali, dal canto loro, si godono i nuovi arrivi in attacco e sono pronti ad affidarsi alle idee di Cuesta.

Le partite di domani, domenica 31 agosto

La domenica di Serie A si apre con Torino-Fiorentina e Genoa-Juventus alle ore 18:30 . Riflettori puntati soprattutto su Marassi, con i bianconeri di Tudor che hanno iniziato a fari spenti, ma mettendo in mostra giocatori di assoluto spessore. Secondo impegno al “Ferraris” per il Grifone, che ha deluso le aspettative di molti all’esordio contro il Lecce di Di Francesco. All’ombra della Mole, invece, il Toro deve dimenticare in fretta la figuraccia di San Siro con l’Inter. Al cospetto dei granata una Viola che ha appena staccato il pass per la League Phase di Conference, battendo gli ucraini del Polissya.

