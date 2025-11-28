Serie A, le partite di oggi: dove vedere Como-Sassuolo in tv e in streaming

Il programma completo della tredicesima giornata di Serie A: Lazio in trasferta a San Siro contro il Milan, Roma e Napoli si giocano il primo posto

Dopo l’infrasettimanale europeo, si torna in campo per la Serie A. Weekend lungo da venerdì a lunedì con diversi big match in programma. Trasferta a San Siro per la Lazio che affronterà il Milan di Allegri, secondo in classifica dopo la vittoria nel derby. Sfida al vertice all’Olimpico di Roma tra la squadra di Gasperini, capolista, e il Napoli, campione d’Italia in carica e ritornata sulla retta via con due vittorie consecutive dopo un periodo di sbandamento. La classifica nelle zone alte della classifica è ancora molto corta e sembra aspettare anche chi cade, ma occhio, non sarà così ancora a lungo.

La classifica prima della 13ª giornata

Pos. Squadra Punti PG 1 Roma 27 12 2 Milan 25 12 3 Napoli 25 12 4 Inter 24 12 5 Bologna 24 12 6 Como 21 12 7 Juventus 20 12 8 Lazio 18 12 9 Sassuolo 17 12 10 Udinese 15 12 11 Cremonese 14 12 12 Torino 14 12 13 Atalanta 13 12 14 Cagliari 11 12 15 Parma 11 12 16 Pisa 10 12 17 Lecce 10 12 18 Genoa 8 12 19 Fiorentina 6 12 20 Verona 6 12

Serie A, il programma della 13ª giornata

Como-Sassuolo 28-nov 20.45 DAZN/SKY Genoa-Verona 29-nov 15.00 DAZN Parma-Udinese 29-nov 15.00 DAZN Juventus-Cagliari 29-nov 18.00 DAZN Milan-Lazio 29-nov 20.45 DAZN/SKY Lecce-Torino 30-nov 12.30 DAZN Pisa-Inter 30-nov 15.00 DAZN Atalanta-Fiorentina 30-nov 18.00 DAZN/SKY Roma-Napoli 30-nov 20.45 DAZN Bologna-Cremonese 1-dic 20.45 DAZN

Le partite di oggi, venerdì 28 novembre

La tredicesima giornata di Serie A si apre con l’anticipo del venerdì. Dopo la manita contro il Torino, il Como di Fabregas vuole continuare a impressionare, anche se ormai è tutt’altro che una sorpresa. Al Sinigaglia arriva il Sassuolo di Fabio Grosso, reduce dal pareggio all’ultimo secondo contro il Pisa. Buon inizio di stagione fin qui anche per i neroverdi che sono stabilmente nella parte sinistra della classifica.

Le partite di oggi, sabato 29 novembre

Il sabato di Serie A si apre con la prima sfida a Marassi per Daniele De Rossi da allenatore del Genoa . DDR aveva visto dalla tribuna la prima per la squalifica, ora è pronto a sedersi in panchina. Dopo due pareggi consecutive, i rossoblù vanno alla ricerca della vittoria nello scontro diretto contro il Verona . La squadra di Zanetti non ha ancora vinto nelle prime tredici giornate di campionato, nonostante esprima a larghi tratti un bel calcio. La classifica però parla chiaro, ultimo posto. Serve una svolta.

In contemporanea, il Parma ospita l'Udinese. La squadra di Cuesta sembra aver finalmente ingranato. Prima il pareggio in rimonta contro il Milan, poi la vittoria esterna a Verona che ha permesso alla squadra di uscire dalla zona retrocessione. Ora si torna al Tardini per allontanarsi il più possibile dai bassifondi. Per farlo servirà una vittoria contro un'Udinese molto incostante. Alterna buoni periodi e disastri totali, come nello scorso weekend contro il Bologna.

Dopo la prima vittoria stagionale in Champions League nel freddo norvegese di Bodo, la Juventus torna in campo. I bianconeri sono riusciti a svoltare il percorso europeo con una zampata di David nel recupero. Ora serve una svolta anche in campionato. Spalletti vuole riavvicinarsi alle prime che stanno staccando la Juve, e per farlo servirà una vittoria allo Stadium contro il Cagliari. La vittoria sfiorato nello scorso weekend con l'errore di Caprile, sin qui Mvp del Cagliari, che ha condannato la squadra al pareggio, brucia ancora. I sardi hanno dimostrato di poter far male alle grandi.

Le partite di oggi, domenica 30 novembre

Il primo big match della giornata è quello tra Milan e Lazio . A San Siro i rossoneri vogliono bissare il successo ottenuto nel derby della Madonnina con il gol di Pulisic . Allegri rimane al secondo posto in classifica, a -2 dalla Roma, in agguato per eventuali errori dei giallorossi. Più in ritardo, in classifica la Lazio, comprensibilmente. Dopo un’estate con il mercato bloccato, Sarri sta facendo il miracolo di farla giocare bene. I piazzamenti europei saranno difficili, ma il mercato di gennaio potrebbe essere la svolta.

La Serie A domenica inizia con il lunch match tra Lecce e Torino. Periodo tutt'altro che roseo per entrambe. I salentini, appena fuori la zona retrocessione, vengono dalla sconfitta all'Olimpico contro la Lazio. Mentre i granata dalla manita subita in casa contro il Como. la squadra di Baroni non vince da oltre un mese: la classifica non è ancora preoccupante ma se il trend continua a essere questo, ci mette poco a diventarla.

Chi ha bisogna di riscatto è anche l'Inter. Due sconfitte consecutive per Chivu dopo la sosta: prima il derby poi la beffa al Metropolitano contro l'Atletico Madrid con il gol all'ultimo secondo. I nerazzurri devono rifarsi, ma non sarà facile nella trasferta di Pisa. Gilardino sembra aver trovato la quadra della squadra: li ha sbloccati a livello offensivo e vengono da ben sei risultati utili consecutivi, anche se una sola vittoria. Tante le vittoria sfiorate, dal quasi colpaccio a San Siro contro il Milan al pareggio all'ultimo secondo contro il Sassuolo.

Sfida interessante quella di sabato alle 18 tra Atalanta e Fiorentina. Due squadre in posizioni molto diverse, ma in periodi simili. Entrambe hanno cambiato allenatore, Palladino ai bergamaschi, Vanoli ai viola. L'ex Genoa sembra aver inciso di più. La sconfitta di Napoli è stato un caso isolato, visto il 3-0 a Francoforte in Champions League. Ora bisogna dare continuità per tornare nelle zone alte della classifica. Vanoli invece deve ancora trovare la sua prima vittoria con la Fiorentina. Brutta la sconfitta in casa contro l'Aek Atene, specialmente dopo la buona prova contro la Juve al Franchi.

È senza dubbio la sfida più affascinante di questo weekend e dell'inizio di stagione. Roma-Napoli si porta dietro una rivalità importante e un peso storico di altrettanto valore. Se a questo unisci la classifica attuale e il recente passato, tutto assume un significato diverso. La Roma arriva alla sfida da capolista e in un ottimo stato di forma. Nonostante un periodo buio, il Napoli rimane a soli due punti dalla squadra di Gasperini. D'altronde è pur sempre la squadra campione d'Italia in carica. La sfida dell'Olimpico non è mai decisiva, ma potrebbe dare una svolta importante al campionato.

Le partite di oggi, lunedì 1 dicembre

La tredicesima giornata di Serie A si chiude con Bologna-Cremonese. I rossoblù sono in un momento di forma splendido, giocano un calcio magnifico e sono in una condizione atletica ottimale. Sembrano la squadra perfetta, e i risultati danno ragione a Italiano. Non perde da oltre due mesi (2-0 in casa dell’Aston Villa) ed è quinto in classifica, a tre punti dal primo posto. Il poker contro il Salisburgo è servito per riaddrizzare l’unica nota negativa di questo inizio, il percorso europeo. Non sarà però così facile conto la Cremonese, che però naviga in un periodo difficile. Dopo un grande inizio, tre sconfitte consecutive, contro Juve, Roma ma soprattutto lo scontro diretto contro il Pisa. Urge ritrovare la rotta.

