Serie A, le partite di oggi: dove vedere Pisa-Sassuolo, Napoli-Fiorentina e Cagliari-Verona

La 23esima giornata di Serie A si è aperta ieri, venerdì 30 gennaio, con Lazio-Genoa, con De Rossi tornato all’Olimpico per un “derby” speciale. Poi spazio a Napoli-Fiorentina, prima dei confronti che vedranno protagonisti Inter, Juventus e Roma. A chiudere il turno sarà Bologna-Milan il prossimo 3 febbraio.
La classifica prima della 23esima giornata
Classifica: Inter 52, Milan 47, Roma 43, Napoli 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Bologna 30, Lazio 29, Udinese 29, Sassuolo 26, Cagliari 25, Genoa 23, Cremonese 23, Parma 23, Torino 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.
Serie A, il programma della 23esima giornata
|Lazio-Genoa
|31 gennaio
|3-2
|DAZN
|Pisa-Sassuolo
|31 gennaio
|ore 15
|DAZN
|Napoli-Fiorentina
|31 gennaio
|ore 18
|DAZN
|Cagliari-Verona
|31 gennaio
|ore 20:45
|DAZN/SKY
|Torino-Lecce
|1 febbraio
|ore 12:30
|DAZN
|Como-Atalanta
|1 febbraio
|ore 15
|DAZN
|Cremonese-Inter
|1 febbraio
|ore 18
|DAZN/SKY
|Parma-Juventus
|1 febbraio
|ore 20:45
|DAZN
|Udinese-Roma
|2 febbraio
|ore 20:45
|DAZN/SKY
|Bologna-Milan
|3 febbraio
|ore 20:45
|DAZN
Le partite di oggi, 31 gennaio
- Alle ore 15 riflettori puntati sull’Arena Garibaldi, dove il Pisa di Alberto Gilardino ospita il Sassuolo di Fabio Grosso. In palio punti importanti per la salvezza, con i nerazzurri costretti a vincere per risalire la china e avvicinare il quartultimo posto, attualmente occupato dal Lecce di Eusebio Di Francesco. Corsa ancora apertissima, con i neroverdi più sereni a quota 26, in vetta alla colonna destra della graduatoria.
- Al “Maradona” il piatto forte del sabato di calcio, con Napoli e Fiorentina alla ricerca di una vittoria che possa significare riscatto immediato, a pochi giorni dalle sconfitte incassate rispettivamente contro Juve e Cagliari. Gli azzurri di Conte, eliminati dalla Champions League in settimana, sono scivolati a -9 dall’Inter capolista e devono difendere anche il piazzamento Champions dall’assalto della squadra di Spalletti. I viola, oggi, sarebbero retrocessi in Serie B. L’inaspettato ko con i sardi ha riacceso veleni e polemiche all’ombra del “Franchi”, dopo una serie di risultati positivi. La salvezza, però, è ancora ampiamente alla portata. Fischio d’inizio alle 18.
- Scontro salvezza all’Unipol Domus, teatro del confronto tra Cagliari ed Hellas Verona. Kick-off alle 20:45, con gli scaligeri che hanno un solo risultato a disposizione, complice l’ultimo posto in classifica e i soli 14 punti conquistati. A quota 25, invece, la formazione di Pisacane, che ha compiuto un significativo balzo in avanti grazie al successo di Firenze.
Le partite di domenica, 1 febbraio
- Lunch match allo stadio Olimpico “Grande Torino”, dove i granata di Marco Baroni dovranno fare i conti con la contestazione della “Curva Maratona” e le scorie dell’inopinato 6-0 di Como. Di fronte, un Lecce alla disperata ricerca di punti salvezza, nonostante il prezioso pari messo a referto contro la Lazio di Maurizio Sarri. Non c’è tempo per fermarsi. Il Toro deve vincere e convincere per salvare la panchina del proprio allenatore. Calcio d’inizio alle ore 12:30.
- Derby lombardo alle ore 15, con Como e Atalanta che si preparano a dar vita ad una partita spettacolare. Archiviato l’ultimo turno della fase campionato di Champions, la Dea è chiamata a piazzare un colpo esterno per accorciare la classifica e avvicinare l’Europa che conta. I lariani, dal canto loro, non possono permettersi passi falsi se vogliono alimentare le speranze di qualificazione alla prossima Champions League.
- L’Inter capolista fa visita alla Cremonese di Davide Nicola davanti al pubblico dello “Zini”, con l’obiettivo di mettere pressione al Milan di Massimiliano Allegri e tenere a debita distanza le altre competitors. Il calendario può consentire a Chivu di allungare ulteriormente in classifica e blindare il primato, così da gestire al meglio le energie psico-fisiche in ottica Champions. I grigiorossi, invece, si affideranno ancora una volta all’esperienza di Jamie Vardy. Si gioca alle ore 18.
- Alle 20:45 tocca alla Juventus di Luciano Spalletti, ospite del Parma di Carlos Cuesta. Partita complicata per i bianconeri, reduci dalla roboante vittoria con il Napoli e dal pareggio a reti bianche con il Monaco in Champions League. Ducali sempre a caccia di punti salvezza, per allontanarsi dalla zona rossa.
Le partite di lunedì, 2 febbraio
- A chiudere l’ultimo giorno del calciomercato invernale ci sarà la sfida tra l’Udinese di Runjaic e la Roma di Gasperini, protagoniste del Monday Night di questa 23esima giornata alle 20:45. Hanno tutto da perdere i giallorossi, pienamente in corsa per un piazzamento Champions ma alle prese con la concorrenza di Napoli, Juve e Como, senza dimenticare il Milan di Max Allegri. Bianconeri reduci dal successo di Verona e saldamente nella top 10.
Le partite di martedì, 3 febbraio
- Riflettori puntati sul “Dall’Ara” di Bologna alle ore 20:45, con la squadra di Vincenzo Italiano che ospita il Milan di Allegri nella gara che chiude il 23esimo turno di campionato. Momento delicato per i rossoblù, in crisi d’identità nell’ultimo mese. I rossoneri, invece, arrivano dal pari agrodolce con la Roma e non possono permettersi ulteriori passi falsi se vogliono continuare ad inseguire il sogno scudetto.
