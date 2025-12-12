Serie A, le partite di oggi: dove vedere Lecce-Pisa in tv e in streaming, orario e programma

Si torna in campo in Serie A, con la 15esima giornata di campionato che si apre oggi con lo scontro salvezza tra Lecce e Pisa, per poi chiudersi il 15 dicembre con il Monday Night dell’Olimpico tra la Roma di Gasperini e il Como di Fabregas.
La classifica prima della 15ª giornata
|Pos.
|Squadra
|Punti
|PG
|1
|Milan
|31
|14
|2
|Napoli
|31
|14
|3
|Inter
|30
|14
|4
|Roma
|27
|14
|5
|Bologna
|25
|14
|6
|Como
|24
|14
|7
|Juventus
|23
|14
|8
|Sassuolo
|20
|14
|9
|Cremonese
|20
|14
|10
|Lazio
|19
|14
|11
|Udinese
|18
|14
|12
|Atalanta
|16
|14
|13
|Cagliari
|14
|14
|14
|Genoa
|14
|14
|15
|Parma
|14
|14
|16
|Torino
|14
|14
|17
|Lecce
|13
|14
|18
|Pisa
|10
|14
|19
|Verona
|9
|14
|20
|Fiorentina
|6
|14
Serie A, il programma della 15ª giornata
|Lecce-Pisa
|12 dicembre
|ore 20:45
|DAZN
|Torino-Cremonese
|13 dicembre
|ore 15
|DAZN
|Parma-Lazio
|13 dicembre
|ore 18
|DAZN
|Atalanta-Cagliari
|13 dicembre
|ore 20:45
|DAZN/SKY
|Milan-Sassuolo
|14 dicembre
|ore 12:30
|DAZN
|Udinese-Napoli
|14 dicembre
|ore 15
|DAZN
|Fiorentina-Verona
|14 dicembre
|ore 15
|DAZN
|Genoa-Inter
|14 dicembre
|ore 18
|DAZN/SKY
|Bologna-Juventus
|14 dicembre
|ore 20:45
|DAZN
|Roma-Como
|15 dicembre
|ore 20:45
|DAZN/SKY
Le partite di oggi, venerdì 12 dicembre
- La 15esima giornata si apre alle ore 20:45 al “Via del Mare”, teatro del delicatissimo scontro salvezza tra Lecce e Pisa. Le due squadre, divise da appena tre lunghezze, si giocano tantissimo, con i toscani che oggi sarebbero retrocessi in Serie B. I salentini, dal canto loro, vogliono riscattare il pesante ko di Cremona, con Eusebio Di Francesco sulla graticola per media e bookmakers. Partita importante anche per il futuro di Alberto Gilardino sulla panchina nerazzurra.
Le partite di domani, sabato 13 dicembre
- Allo stadio Olimpico “Grande Torino” inizia l’era Petrachi 2.0. A pochi giorni dall’esonero del ds Vagnati, i granata provano ad uscire dalla crisi contro la Cremonese di Davide Nicola, tra le più liete sorprese di questo campionato. Grigiorossi reduci dalla vittoria interna con il Lecce, che ha ulteriormente avvicinato i lombardi alla quota salvezza, ormai ampiamente alla portata. I padroni di casa, invece, devono vincere per salvare la panchina di Baroni e tenere a debita distanza la zona retrocessione. Start alle ore 15.
- La Lazio di Maurizio Sarri fa visita al Parma di Carlos Cuesta alle ore 18. In palio punti importanti al “Tardini”, con i biancocelesti alla ricerca di continuità e i ducali a caccia di un altro risultato positivo in chiave salvezza. L’obiettivo è chiudere al meglio l’anno solare prima del mercato di gennaio.
- Dopo aver superato il Chelsea in Champions League, l’Atalanta di Raffaele Palladino deve far punti anche in campionato, per risalire una classifica non certo in linea con le aspettative di inizio stagione. L’avversario di turno è il Cagliari di Fabio Pisacane, che ha compiuto un balzo importante in classifica, battendo la Roma di Gasperini lo scorso weekend. Fischio d’inizio alle 20:45.
Le partite di domenica, 14 dicembre
- Lunch match al “Meazza”, con il Milan di Massimiliano Allegri che ospita un Sassuolo apparso in grande spolvero nell’ultima uscita contro la Fiorentina di Vanoli. I rossoneri, però, arrivano dal pirotecnico successo in rimonta contro il Torino di Baroni, che ha confermato l’ottimo momento di forma di Pulisic e compagni. Il Diavolo vuole tenere il passo del Napoli e rimanere in testa alla classifica. Calcio d’inizio alle ore 12:30.
- Doppio appuntamento alle 15, con Udinese-Napoli e Fiorentina-Verona. I campioni d’Italia in carica, ancora alle prese con l’emergenza infortuni, sono reduci dalla nefasta trasferta di Lisbona, ma anche dall’importantissimo 2-1 contro la Juventus di Spalletti. Difendere lo scudetto resta la priorità per Antonio Conte. Al “Franchi”, invece, va in scena uno scontro salvezza di vitale importanza: la viola ha disperato bisogno di punti, essendo a -7 dall’attuale quota salvezza. Medesimo discorso per gli scaligeri, ai quali non può bastare la boccata d’ossigeno di otto giorni fa.
- Cresce l’attesa per l’Inter di Cristian Chivu, furiosa per la conduzione arbitrale in Champions League contro il Liverpool, ma in piena corsa per lo scudetto in campionato. I nerazzurri, che arrivano dal roboante successo con il Como, sono in scia a Napoli e Milan e non hanno intenzione di mollare. A Marassi, però, il Genoa di Daniele De Rossi rappresenta sempre un ostacolo difficile da superare. Si comincia alle ore 18.
- La domenica di Serie A va in archivio allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, dove la formazione di Vincenzo Italiano ospita la Juventus di Luciano Spalletti. Entrambe le compagini arrivano da vittorie importanti in campo internazionale, ma devono far punti in campionato se vogliono rimanere attaccate al treno dell’Europa che conta. Alle 20:45 sarà battaglia vera in Emilia.
Le partite di lunedì, 15 dicembre
- A chiudere la 15esima giornata di Serie A sarà il Monday Night dell’Olimpico, che vedrà protagoniste la Roma di Gian Piero Gasperini e il Como di Cesc Fabregas. Pubblico delle grandi occasioni e giallorossi chiamati a dimenticare il ko di Cagliari, mentre i lariani hanno necessariamente bisogno di cancellare il pesante 4-0 di San Siro con l’Inter, nonostante le dichiarazioni rilasciate nel dopo gara dall’ex centrocampista della nazionale spagnola. Squadre divise da appena tre punti in classifica. Si parte alle ore 20:45.
