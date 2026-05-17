Serie A, le partite di oggi: dove vedere tutte le 10 gare, programma e orari

Penultimo turno tutto concentrato in una domenica ad alta tensione. Dalla corsa europea alla lotta per non retrocedere, ogni gara può cambiare il destino del campionato

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Serie A entra nella sua fase più delicata con una 37ª giornata interamente programmata di domenica per garantire contemporaneità e massima regolarità nella corsa agli obiettivi stagionali. Dopo l’intesa tra Prefettura di Roma e Lega Serie A sul derby della Capitale, il calendario definitivo ha preso forma con dieci partite distribuite tra pranzo, pomeriggio e serata. In palio ci sono punti pesantissimi per Champions League, Europa e salvezza. Riflettori inevitabilmente puntati su Roma-Lazio, ma anche su Genoa-Milan, Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina e Atalanta-Bologna. Sarà una domenica lunga, nervosa e probabilmente decisiva.

La classifica prima della 37ª giornata

Classifica: Inter 85, Napoli 70, Juventus 68, Milan 67, Roma 67, Como 65, Atalanta 58, Bologna 52, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 38, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 20, Pisa 18.

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Serie A, il programma della 37ª giornata

Como-Parma — domenica 17 maggio, ore 12 — Sky/Dazn

Genoa-Milan — domenica 17 maggio, ore 12 — Dazn

Juventus-Fiorentina — domenica 17 maggio, ore 12 — Sky/Dazn

Pisa-Napoli — domenica 17 maggio, ore 12 — Dazn

Roma-Lazio — domenica 17 maggio, ore 12 — Dazn

Inter-Verona — domenica 17 maggio, ore 15 — Dazn

Atalanta-Bologna — domenica 17 maggio, ore 18 — Dazn

Cagliari-Torino — domenica 17 maggio, ore 20:45 — Dazn

Sassuolo-Lecce — domenica 17 maggio, ore 20:45 — Sky/Dazn

Udinese-Cremonese — domenica 17 maggio, ore 20:45 — Dazn

Le partite di oggi, domenica 17 maggio

Il blocco delle 12 promette scintille. Roma-Lazio è il derby più pesante degli ultimi anni, con tensioni fuori e dentro il campo e una città intera paralizzata per novanta minuti. La Juventus ospita una Fiorentina già salva ma desiderosa di un colpo di coda per dare lustro a una stagione negativa, mentre il Milan a Marassi contro il Genoa non può permettersi passi falsi nella corsa Champions. Grande attenzione anche a Pisa-Napoli: toscani già retrocessi e azzurri che devono blindare la seconda posizione dopo il ko di lunedì scorso al Maradona.

Nel pomeriggio l’Inter capolista riceve il Verona a San Siro. Qui si tratta solo di chiudere in bellezza e prepararsi alla grande festa nerazzurra con bus scoperto e giro per la città.

Alle 18 tocca ad Atalanta-Bologna: senza assillo di risultati, magari è l’occasione per vedere un po’ di calcio e gol.

In serata si accendono le ultime battaglie salvezza. Sassuolo-Lecce vale tantissimo per i pugliesi, ancora in bilico e chiamati a fare punti. Anche Udinese-Cremonese e Cagliari-Torino chiudono una giornata che potrebbe emettere i primi verdetti definitivi della stagione. In particolare, i sardi sono ormai a un passo dall’obiettivo.

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