Serie A, le partite di oggi: dove vedere Udinese-Inter Napoli-Sassuolo e Cagliari-Juventus

Torna in campo la Serie A con la 21esima giornata, in programma da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio. Ampio spazio a Inter, Napoli e Juventus nel sabato di calcio. Domenica sera tocca al Milan di Allegri, mentre il turno si chiuderà lunedì sera con Lazio-Como.
La classifica prima della 21esima giornata
Classifica: Inter 46, Milan 40*, Napoli 40, Juventus 39, Roma 39, Como 34*, Atalanta 31, Lazio 28, Bologna 27*, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Parma 22, Genoa 19, Cagliari 19, Lecce 17 Fiorentina 14, Pisa 13, Verona 13*.
*una partita in meno
Serie A, il programma della 21esima giornata
|Pisa-Atalanta
|16 gennaio
|1-1
|DAZN/SKY
|Udinese-Inter
|17 gennaio
|ore 15
|DAZN
|Napoli-Sassuolo
|17 gennaio
|ore 18
|DAZN
|Cagliari-Juventus
|17 gennaio
|ore 20:45
|DAZN/SKY
|Parma-Genoa
|18 gennaio
|ore 12:30
|DAZN
|Bologna-Fiorentina
|18 gennaio
|ore 15
|DAZN
|Torino-Roma
|18 gennaio
|ore 18
|DAZN/SKY
|Milan-Lecce
|18 gennaio
|ore 20:45
|DAZN
|Cremonese-Verona
|19 gennaio
|ore 18:30
|DAZN
|Lazio-Como
|19 gennaio
|ore 20:45
|DAZN
Le partite di oggi, sabato 17 gennaio
- Alle ore 15 riflettori puntati sull’Inter di Cristian Chivu, che ha allungato sul Napoli in settimana e si prepara ad affrontare l’Udinese di Runjaic in trasferta. All’orizzonte c’è la Champions League, con i nerazzurri costretti a gestire al meglio le energie psico-fisiche. I friulani, a debita distanza dalla zona calda della classifica, vogliono rimanere nella top 10.
- Alle 18 tocca al Napoli di Antonio Conte (squalificato), che ospita il Sassuolo di Fabio Grosso al “Maradona”. Pesa, e non poco, il passo falso con il Parma di Cuesta, che ha rallentato la corsa degli azzurri verso il primo posto e lo scudetto. Due pareggi di fila alle spalle e un’emergenza infortuni che sta condizionando la continuità di rendimento dei campioni d’Italia in carica. I neroverdi, dal canto loro, non vogliono recitare il ruolo di vittima sacrificale.
- Alle 20:45, invece, il Cagliari ha la possibilità di riscattare il passo falso di Marassi, ma all’Unipol Domus arriva la Juventus di Luciano Spalletti, reduce da sei vittorie nelle ultime sette partite. Un ottimo biglietto da visita per i bianconeri, intenzionati a consolidare il piazzamento Champions e a rimanere in scia alle due milanesi.
Le partite di domenica, 18 gennaio
- Lunch match al “Tardini”, dove va in scena lo scontro salvezza tra Parma e Genoa. A caccia dello stesso obiettivo, le due squadre arrivano da risultati importanti, che hanno sensibilmente modificato le rispettive classifiche. Calcio d’inizio previsto per le ore 12:30, con De Rossi pronto a sfidare il giovane Carlos Cuesta.
- Derby dell’appennino tosco-emiliano al “Dall’Ara”, con il Bologna di Vincenzo Italiano ospita la Fiorentina di Paolo Vanoli, squalificato per l’occasione. Gli emiliani per continuare a rincorrere un piazzamento europeo, la viola per abbandonare per la prima volta la zona retrocessione. Si gioca alle 15.
- La Roma di Gian Piero Gasperini, reduce dall’eliminazione dalla Coppa Italia, va alla ricerca dell’immediata rivincita con il Torino di Marco Baroni, capace di staccare il pass per i quarti del torneo tricolore proprio all’Olimpico. Riflettori puntati sull’attacco giallorosso, che ha accolto in queste ore Robinio Vaz e il talentuoso Malen, arrivato dall’Aston Villa. I granata, dal canto loro, vogliono trovare continuità in un campionato finora caratterizzato da pochi alti e tanti bassi. Start alle 18.
- Milan e Lecce si affrontano a San Siro alle ore 20:45, con la formazione di Allegri che proverà a sfatare il tabù “piccole”, dopo aver perso tantissimi punti contro le squadre che lottano per non retrocedere. I salentini, invece, devono immediatamente dimenticare il passo falso con il Parma, che ha riportato i giallorossi a sole tre lunghezze dalla zona rossa della classifica.
Le partite di lunedì, 19 gennaio
- In palio punti salvezza importanti allo “Zini” di Cremona, dove l’Hellas Verona di Paolo Zanetti va a far visita alla Cremonese di Giovanni Stroppa, nella speranza di lasciare il fondo della classifica. Grigiorossi chiamati a riscattare il brutto passo falso di Torino contro la Juve, che ha messo in evidenza le lacune difensive dei lombardi, seppur con un avversario di assoluto livello. Sponda scaligera, a forte rischio la panchina di Zanetti, nell’ambito di una corsa salvezza ancora apertissima. Start alle ore 18:30.
- Lazio e Como, Sarri contro Fabregas, nella splendida cornice dello stadio Olimpico. Alle 20:45, Zaccagni e compagni sfidano i lariani in occasione di un confronto che vale tantissimo in chiave Europa. Per i biancazzurri sarà anche il terzo impegno nel giro di una settimana.
