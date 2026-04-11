Serie A, le partite di oggi: dove vedere Cagliari-Cremonese, Torino-Verona, Milan-Udinese e Atalanta-Juventus

Archiviata la tre giorni dedicata alle competizioni europee, che ha visto protagoniste anche Bologna e Fiorentina, si torna in campo anche in Serie A, in occasione della 32esima giornata di campionato. Si comincia con Roma-Pisa, prima di rivolgere lo sguardo ad Atalanta-Juventus e Como-Inter, big match di questo turno. Lungo weekend di calcio che si chiuderà lunedì con il Monday Night Fiorentina-Lazio.
- La classifica prima della 32esima giornata
- Serie A, il programma della 32esima giornata
- Le partite di oggi, sabato 11 aprile
- Le partite di domenica, 12 aprile
- Le partite di lunedì, 13 aprile
La classifica prima della 32esima giornata
Classifica: Inter 72, Napoli 65, Milan 63, Como 58, Juventus 57, Roma 54, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Sassuolo 42, Udinese 40, Torino 36, Parma 35, Genoa 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese 27, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.
Serie A, il programma della 32esima giornata
|Roma-Pisa
|venerdì 10 aprile
|3-0
|DAZN/Sky
|Cagliari-Cremonese
|sabato 11 aprile
|ore 15
|DAZN
|Torino-Verona
|sabato 11 aprile
|ore 15
|DAZN
|Milan-Udinese
|sabato 11 aprile
|ore 18
|DAZN
|Atalanta-Juventus
|sabato 11 aprile
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Genoa-Sassuolo
|domenica 12 aprile
|ore 12:30
|DAZN
|Parma-Napoli
|domenica 12 aprile
|ore 15
|DAZN
|Bologna-Lecce
|domenica 12 aprile
|ore 18
|DAZN/Sky
|Como-Inter
|domenica 12 aprile
|ore 20:45
|DAZN
|Fiorentina-Lazio
|lunedì 13 aprile
|ore 20:45
|DAZN
Le partite di oggi, sabato 11 aprile
- Doppia sfida alle ore 15, con il sabato di calcio inaugurato da Cagliari-Cremonese e Torino-Verona. All’Unipol Domus c’è in palio la vita sportiva delle due protagoniste, con i sardi in piena crisi di risultati e i grigiorossi che devono rialzare la testa dopo la sconfitta interna con il Bologna. Ad oggi, per la formazione di Giampaolo, sarebbe spareggio con il Lecce per non retrocedere, mentre i rossoblù hanno ancora bisogno di punti per conquistare l’obiettivo stagionale. In casa dei granata, si gioca tutto anche l’Hellas, sul fondo della classifica insieme al Pisa di Hiljemark. L’undici di D’Aversa, dal canto suo, ha di fatto archiviato il discorso salvezza con l’ultimo successo all’Arena Garibaldi.
- Alle ore 18, riflettori puntati sullo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, con il Milan di Massimiliano Allegri che ospita l’Udinese di Kosta Runjaic dopo la cocente sconfitta di Napoli. Rossoneri scivolati al terzo posto in classifica, mentre i friulani vogliono ritrovare il lato sinistro della graduatoria. Occhi sulla reazione di Pulisic e compagni.
- Chiude il sabato di calcio l’affascinante sfida tra Atalanta e Juventus, con i bianconeri intenzionati a riscattare il brutto ko incassato in Coppa Italia nei quarti di finale. Per i ragazzi di Spalletti, orfani dello squalificato McKennie, vincere significherebbe tantissimo in ottica Champions, complice l’impegno che attende il Como contro l’Inter. I bergamaschi, dalla loro, sono in scia alla Roma di Gasperini, in calo nell’ultimo mese di campionato. Alla “New Balance Arena”, si va in scena alle ore 20:45.
Le partite di domenica, 12 aprile
- Lunch match domenicale a Marassi, dove il Sassuolo di Fabio Grosso fa visita al Genoa di Daniele De Rossi. Neroverdi reduci dalla vittoria casalinga con il Cagliari, mentre il Grifone viene dal ko dello Stadium contro la Juventus di Luciano Spalletti. Emiliani che puntano a rimanere nella parte sinistra della classifica, mentre una vittoria potrebbe permettere ai liguri di allontanare definitivamente la zona retrocessione. Fischio d’inizio alle ore 12:30.
- Alle 15 spazio al Napoli di Antonio Conte, protagonista al “Tardini” di Parma contro la formazione allenata da Carlos Cuesta. A pochi giorni dall’1-0 rifilato al Milan di Allegri, gli azzurri vogliono consolidare il secondo posto e mettere pressione all’Inter, impegnata al “Sinigaglia” di Como in serata. Rimonta che appare impossibile, ma il calcio è strano e sa riservare sorprese nel rush finale di stagione. Quasi salvi, invece, i ducali.
- Archiviata l’andata dei quarti di Europa League, il Bologna di Vincenzo Italiano torna al “Dall’Ara” per ospitare il Lecce di Eusebio Di Francesco, che necessita di punti salvezza per staccare la Cremonese e provare a lavorare con maggiore serenità. Sarà bagarre fino all’ultima giornata, ma per i salentini ogni gara può essere quella decisiva per l’obiettivo stagionale. I rossoblù, chiamati a gestire le energie psico-fisiche in vista del secondo round di Birmingham, cercheranno di allungare sulla Lazio e tenere l’ottavo posto della graduatoria.
- Posticipo domenicale al “Sinigaglia” di Como, teatro del confronto tra la squadra di Cesc Fabregas e l’Inter di Cristian Chivu, due formazioni che torneranno ad affrontarsi anche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. A partire dalle 20:45, si aprirà il sipario su una delle partite più attese del weekend, tra capitolo scudetto e corsa Champions. Voglia di rivincita per i lariani, dopo lo “schiaffo” dell’andata, mentre i nerazzurri vogliono archiviare al più presto il discorso tricolore.
Le partite di lunedì, 13 aprile
- Dopo la gara d’andata dei quarti di Conference League, la Fiorentina di Paolo Vanoli dovrà vedersela con la Lazio di Maurizio Sarri allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. I biancocelesti hanno ingaggiato un testa a testa con il Bologna di Italiano per l’ottava casella della classifica, mentre i viola hanno aggiunto un mattoncino importante in chiave salvezza nell’ultimo match con il Verona. Non c’è ancora l’aritmetica, ecco perché non è consentito sfigurare dinanzi al pubblico viola. Kick-off alle 20:45.