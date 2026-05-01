Serie A, le partite di oggi: dove vedere Pisa-Lecce in tv e streaming

Si apre il sipario sulla 35esima giornata di Serie A, con l’anticipo dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Lecce, prima di lasciare spazio all’attesissima sfida tra Como e Napoli. Poi, riflettori puntati su Juve-Verona e Inter-Parma, che potrebbe regalare lo scudetto alla squadra di Chivu. Lunedì sera chiuderà il programma Roma-Fiorentina.
- La classifica prima della 35esima giornata
- Serie A, il programma della 33esima giornata
- Le partite di oggi, venerdì 1 maggio
- Le partite di domani, sabato 2 maggio
- Le partite di domenica, 3 maggio
- Le partite di lunedì, 4 maggio
La classifica prima della 35esima giornata
Classifica: Inter 81, Napoli 69, Milan 67, Juventus 64, Como 61, Roma 61, Atalanta 54, Lazio 48, Bologna 48, Sassuolo 46, Udinese 44, Parma 42, Torino 41, Genoa 39, Fiorentina 37, Cagliari 36, Lecce 29, Cremonese 28, Verona 19, Pisa 18.
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Serie A, il programma della 33esima giornata
|Pisa-Lecce
|venerdì 1 maggio
|ore 20:45
|DAZN
|Udinese-Torino
|sabato 2 maggio
|ore 15
|DAZN
|Como-Napoli
|sabato 2 maggio
|ore 18
|DAZN
|Atalanta-Genoa
|sabato 2 maggio
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Bologna-Cagliari
|domenica 3 maggio
|ore 12:30
|DAZN
|Sassuolo-Milan
|domenica 3 maggio
|ore 15
|DAZN
|Juventus-Verona
|domenica 3 maggio
|ore 18
|DAZN/Sky
|Inter-Parma
|domenica 3 maggio
|ore 20:45
|DAZN
|Cremonese-Lazio
|lunedì 4 maggio
|ore 18:30
|DAZN
|Roma-Fiorentina
|lunedì 4 maggio
|ore 20:45
|DAZN/Sky
Le partite di oggi, venerdì 1 maggio
- Il Lecce si gioca tantissimo all’Arena Garibaldi di Pisa, dove la squadra di Eusebio Di Francesco ha la possibilità di centrare un successo che vorrebbe dire allungare temporaneamente a +4 sulla zona retrocessione, attualmente rappresentata dalla Cremonese di Marco Giampaolo. Start alle ore 20:45, con i toscani ormai ad un passo dalla retrocessione aritmetica in Serie B.
Le partite di domani, sabato 2 maggio
- Al “Bluenergy Stadium” di Udine, la formazione di Kosta Runjaic ospita il Torino di Roberto D’Aversa, in occasione di un confronto che pone di fronte due squadre già certe della permanenza nella categoria. Granata reduci dalla bella rimonta contro l’Inter di Cristian Chivu, mentre i friulani vengono dal pirotecnico pareggio dell’Olimpico con la Lazio di Maurizio Sarri. Fischio d’inizio alle ore 15.
- Riflettori puntati su Como-Napoli a partire dalle ore 18, con il “Sinigaglia” pronto a fare da teatro alla sfida tra Fabregas e Conte. Lariani a caccia di punti importanti per la zona Champions, oggi lontana tre lunghezze, mentre i partenopei proveranno a blindare il secondo posto e a tenere a debita distanza il Milan di Massimiliano Allegri.
- Alle ore 20:45 si affrontano Atalanta e Genoa, con l’undici di Raffaele Palladino che non vuole mollare la zona Europa, nonostante le difficoltà delle ultime settimane. Il Grifone, che ha recentemente messo in cassaforte l’obiettivo salvezza, ha intenzione di riscattare immediatamente il ko di Marassi con il Como di Fabregas.
Le partite di domenica, 3 maggio
- Lunch match domenicale allo stadio “Renato Dall’Ara”, dove si sfideranno il Bologna di Vincenzo Italiano e il Cagliari di Fabio Pisacane. Momenti diametralmente opposti per i due schieramenti: emiliani in crisi di risultati, fischiati dal proprio pubblico nell’ultimo impegno casalingo; i sardi, dal canto loro, sono reduci dall’importantissimo successo con l’Atalanta di Palladino, che ha di fatto archiviato il discorso salvezza. Kick-off alle ore 12:30.
- Alle ore 15 spazio al Milan di Massimiliano Allegri, ospite del Sassuolo di Fabio Grosso. In palio punti pesanti per la corsa Champions, con i rossoneri che vengono dal pareggio a reti bianche con la Juventus di Luciano Spalletti. Per Leao e compagni, sono necessari sei punti per la matematica qualificazione alla prossima edizione della massima competizione continentale. Due vittorie in quattro partite, dunque, sarebbero sufficienti a centrare l’obiettivo stagionale.
- Alle 18 tocca proprio alla Juve di Luciano Spalletti, che dovrà vedersela con un Verona ormai destinato alla retrocessione in Serie B. Non ha nulla da perdere l’Hellas, mentre i bianconeri non possono sottovalutare un impegno che avvicinerebbe Yildiz e compagni ad un obiettivo da cui dipende anche la prossima campagna trasferimenti.
- Luci a San Siro alle ore 20:45, quando i tifosi dell’Inter sperano di poter celebrare la vittoria dello scudetto e del campionato 2025/26. Tre punti con il Parma, infatti, regalerebbero alla squadra di Chivu il tanto atteso tricolore, al tramonto di un’annata caratterizzata da alti e bassi in Europa, ma evidentemente trionfale in Italia. Si rivede anche Lautaro Martinez.
Le partite di lunedì, 4 maggio
- La Lazio di Maurizio Sarri, a pochi passi dalla finale di Coppa Italia con l’Inter, fa visita alla Cremonese di Marco Giampaolo, pienamente immischiata nella lotta per non retrocedere. Dopo aver osservato il Lecce di Di Francesco, per i grigiorossi è obbligatorio far punti e muovere la classifica. I biancocelesti, dal canto loro, vogliono chiudere tra le prime otto, per evitare turni “extra” nella prossima edizione della Coppa Italia. Si parte alle 18:30.
- Alle ore 20:45 riflettori puntati su Roma-Fiorentina, prestigioso Monday Night che chiude la 35esima giornata di Serie A. Giallorossi costretti a vincere per alimentare le residue speranze di qualificazione alla Champions League 2026/27. I viola sono al sicuro, ma non ancora aritmeticamente salvi. L’obiettivo minimo, però, potrebbe essere raggiunto anche grazie ai risultati delle altre.