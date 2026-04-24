Serie A, le partite di oggi: dove vedere Napoli-Cremonese in diretta tv o streaming

Rush finale di Serie A. Si apre il sipario sul 34esimo turno del massimo campionato, con l’anticipo del venerdì tra Napoli e Cremonese. Riflettori puntati sul big match di San Siro, che vedrà protagoniste domenica sera Milan e Juventus, mentre la giornata si chiuderà definitivamente con i posticipi del lunedì Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese.
- La classifica prima della 34esima giornata
- Serie A, il programma della 33esima giornata
- Le partite di oggi, venerdì 24 aprile
- Le partite di domani, sabato 25 aprile
- Le partite di domenica, 26 aprile
- Le partite di lunedì, 27 aprile
La classifica prima della 34esima giornata
Classifica: Inter 78, Milan 66, Napoli 66, Juventus 63, Como 58, Roma 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Sassuolo 45, Udinese 43, Torino 40, Genoa 39, Parma 39, Fiorentina 36, Cagliari 33, Cremonese 28, Lecce 28, Verona 18, Pisa 18.
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Serie A, il programma della 33esima giornata
|Napoli-Cremonese
|venerdì 24 aprile
|ore 20:45
|DAZN
|Parma-Pisa
|sabato 25 aprile
|ore 15
|DAZN
|Bologna-Roma
|sabato 25 aprile
|ore 18
|DAZN
|Verona-Lecce
|sabato 25 aprile
|ore 20:45
|DAZN/Sky
|Fiorentina-Sassuolo
|domenica 26 aprile
|ore 12:30
|DAZN
|Genoa-Como
|domenica 26 aprile
|ore 15
|DAZN
|Torino-Inter
|domenica 26 aprile
|ore 18
|DAZN/Sky
|Milan-Juventus
|domenica 26 aprile
|ore 20:45
|DAZN
|Cagliari-Atalanta
|lunedì 27 aprile
|ore 18:30
|DAZN
|Lazio-Udinese
|lunedì 27 aprile
|ore 20:45
|DAZN/Sky
Le partite di oggi, venerdì 24 aprile
- Allo stadio “Maradona”, il Napoli di Antonio Conte ospita la Cremonese di Marco Giampaolo, alla disperata ricerca di punti salvezza. I partenopei, dal canto loro, non possono lasciare altri punti per strada, se vogliono tenersi stretto il secondo posto in classifica e approfittare dello scontro diretto tra Milan e Juventus. Per i grigiorossi, invece, ad oggi sarebbe spareggio con il Lecce. Fischio d’inizio alle ore 20:45.
Le partite di domani, sabato 25 aprile
- Sabato di calcio che si apre con il confronto del “Tardini” tra il Parma di Cuesta e il Pisa di Hiljemark, con i toscani ormai ad un passo dall’aritmetica retrocessione in Serie B. I ducali, dal canto loro, vogliono superare quota 40 e consolidare il proprio piazzamento in classifica. L’obiettivo è chiudere più in alto possibile, per poi programmare la prossima stagione. Fischio d’inizio alle ore 15.
- La Roma di Gian Piero Gasperini fa visita al Bologna di Vincenzo Italiano alle ore 18, in occasione di un match che potrebbe regalare ai giallorossi punti importanti per la rincorsa alla zona Champions, complice lo scontro diretto tra Milan e Juve. Gli emiliani, invece, sono reduci dalla pesante sconfitta in casa della squadra di Spalletti, ma hanno ancora la possibilità di difendere l’ottava casella della graduatoria, che significherebbe accedere direttamente agli ottavi di finale della prossima edizione della Coppa Italia.
- Alle ore 20:45, riflettori puntati sullo scontro salvezza tra Hellas Verona e Lecce. Si giocano tantissimo i salentini di Eusebio Di Francesco, chiamati a vincere per staccare la Cremonese di Marco Giampaolo e allontanarsi dalla zona retrocessione. Non vuole sfigurare la formazione di Sammarco, ormai destinata alla Serie B. Al pari del Pisa, manca solo la matematica.
Le partite di domenica, 26 aprile
- Lunch match alle ore 12:30 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, teatro della sfida tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e il Sassuolo di Fabio Grosso. Viola sempre più vicini alla salvezza, dopo una stagione a dir poco travagliata, mentre i neroverdi puntano a chiudere il loro campionato tra le prime dieci. Poi, sarà tempo di parlare di futuro.
- Alle 15 si affrontano il Genoa di Daniele De Rossi e il Como di Cesc Fabregas, con i lariani costretti a far punti per continuare a credere in un piazzamento Champions, attualmente lontano cinque lunghezze. È il weekend giusto per rispondere alla Roma di Gasperini e mettere pressione alla Juve di Spalletti, impegnata in serata a San Siro contro il Milan di Allegri. Sponda rossoblù, Grifone salvo e libero di chiudere la stagione con maggiore spensieratezza.
- La capolista Inter scende in campo alle ore 18, quando gli uomini di Chivu dovranno vedersela con il Torino di Roberto D’Aversa, che ha di fatto archiviato il discorso salvezza e vanta 40 punti all’attivo. Per i nerazzurri, la vittoria dello scudetto è ormai solo questione di ore e di giorni, complice il +12 su Napoli e Milan all’alba di questo weekend.
- La partita di cartello del fine settimana di Serie A non può non essere Milan-Juventus. Massimiliano Allegri ritrova il suo passato alle ore 20:45, con Luciano Spalletti che vuole tenere a debita distanza il tandem Roma-Como, prima di un difficile rush finale di campionato. Bianconeri che vengono dall’importantissimo successo con il Bologna, mentre i rossoneri sono tornati a vincere a Verona, agganciando il Napoli al secondo posto. Entrambe vogliono la qualificazione alla prossima Champions League.
Le partite di lunedì, 27 aprile
- Nel primo dei due posticipi del lunedì, l’Atalanta fa visita al Cagliari di Fabio Pisacane, una volta metabolizzata la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, maturata ai calci di rigore contro la Lazio di Maurizio Sarri. Per i sardi, invece, la salvezza aritmetica sembra essere ormai ad un passo, nonostante l’ultimo ko di San Siro con l’Inter capolista. Start alle ore 18:30 all’Unipol Domus.
- A chiudere il 34esimo turno di Serie A sarà il Monday Night Lazio-Udinese, con i biancocelesti reduci dalla magica notte di Bergamo, segnata dalle straordinarie parate del giovane Edoardo Motta, capace di regalare alla formazione capitolina il pass per la finale di Coppa Italia. I bianconeri, dal canto loro, non hanno più nulla da chiedere a questo campionato, se non provare a rimanere nella parte sinistra della classifica. Calcio d’inizio alle ore 20:45.